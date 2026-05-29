Ο Νίκο Παζ εξαργυρώνει μία «μαγική» χρονιά και είναι έτοιμος να συστηθεί στο παγκόσμιο κοινό του ποδοσφαίρου.

Η Αργεντινή ετοιμάζεται να υπερασπιστεί το στέμμα της στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο και στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Λιονέλ Σκαλόνι «κρύβεται» ένα νέο αστέρι. Ο Νίκο Παζ ετοιμάζεται να κάνει τη δική του πρεμιέρα!

Ο 21χρονος Αργεντίνος μεσοεπιθετικός συμπεριελήφθη στην αποστολή των παγκόσμιων πρωταθλητών και πλέον, βρίσκεται ένα βήμα από το ντεμπούτο του σε Μουντιάλ.

🇦🇷🚀 𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗣𝗔𝗭 (𝟮𝟭) is in the Big-5 League 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡 according to WhoScored



𝗘𝗟𝗜𝗧𝗘 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧 💎 pic.twitter.com/x05J5bvR8y — Rising Stars XI (@RisingStarXI) May 29, 2026

Ίσως ακόμα να μην έχει γίνει ευρέως γνωστός, αλλά η αλήθεια είναι πως ειδικά στην Ιταλία τον γνωρίζουν πολύ καλά. Για αυτό έχει φροντίσει ο Σεσκ Φάμπρεγας.

Ο Νίκο Παζ ήταν ένα από τα βασικά «γρανάζια» του Ισπανού τεχνικού, στη «μαγική» φετινή χρονιά της Κόμο, που την οδήγησε στην 4η θέση της Serie A και στην έξοδο στο Champions League.

Ο νεαρός αγωνίζεται κατά κύριο λόγο ως μεσοεπιθετικός, ωστόσο με ύψος στα 1,86μ. έχει την ίδια ευχέρεια και ως επιθετικός. Παράλληλα, μπορεί να αγωνιστεί και στα «φτερά» της επίθεσης.

Συνολικά, τη αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Νίκο Παζ μέτρησε 40 συμμετοχές με την Κόμο σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ σκόραρε 13 γκολ και είχε 8 ασίστ! Κατάφερε έτσι να «εξαργυρώσει» όσα παρουσίασε φέτος, με μία κλήση στην Εθνική Αργεντινής για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η σιγουριά του Φάμπρεγας και η Ρεάλ Μαδρίτης

Όπως είναι λογικό, ο ταλαντούχος Αργεντίνος έχει ήδη απασχολήσει τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τον πρώτο λόγο τον έχει η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Κόμο απέκτησε τον Παζ από τη «Βασίλισσα» το καλοκαίρι του 2024, έναντι μόλις 6 εκατομμυρίων ευρώ! Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η χρηματιστηριακή του αξία βάσει Transfermarkt φτάσει στα 65 εκατομμύρια ευρώ!

Η Ρεάλ, όμως, μάλλον είχε προνοήσει και έτσι, είχε συμπεριλάβει στη συμφωνία ρήτρα επαναγοράς μόλις… 9 εκατομμυρίων!

Ο Φάμπρεγας, πάντως, μιλώντας σχετικά με το μέλλον του ποδοσφαιριστή και τα σενάρια περί ενδιαφέροντος της Ίντερ, ήταν ξεκάθαρος: «Ο Νίκο είναι παίκτης της Κόμο. Η μοναδική ομάδα που μπορεί να πει το οτιδήποτε είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Μόνο ένα πράγμα μπορώ να πω με σιγουριά. Ο Νίκο Παζ δεν θα παίξει για την Ίντερ. Είτε θα επιστρέψει στη Ρεάλ, είτε θα παίζει για την Κόμο την επόμενη χρονιά».

Οι φίλοι της Κόμο σίγουρα ελπίζουν να συμβεί το δεύτερο, γι’ αυτό και φρόντισαν να το εκδηλώσουν, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, μετά την εξασφάλιση του εισιτηρίου για το Champions League. «Μείνε μαζί μας», φώναζαν ρυθμικά, με τον Παζ να απαντά ελπιδοφόρα «Πάμε Κόμο, αυτή είναι μόνο η αρχή»!