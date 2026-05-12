Ο Τάσος Δουβίκας απογειώνεται στα χέρια του «μαέστρου» Σεσκ Φάμπρεγας και η Κόμο ονειρεύεται και «μεγαλώνει» με αστραπιαίες ταχύτητες.

Ο Τάσος Δουβίκας αποτελεί ένα πραγματικό «παράδειγμα» προς μίμηση. Ταπεινός, προσηλωμένος στον στόχο του, με το βλέμμα πάντα προς τη συνεχή βελτίωση.

Η εμπιστοσύνη του Σεσκ Φάμπρεγας δεν κερδήθηκε τυχαία. Εν αντιθέσει, ήρθε έπειτα από «σκληρή» δουλειά, η οποία όχι απλώς απέδωσε καρπούς, αλλά έκανε τον Έλληνα επιθετικό έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Serie A στο φετινό πρωτάθλημα.

Η Κόμο έμαθε με τον Ισπανό τεχνικό να ονειρεύεται όλο και περισσότερα. Σε αυτό το «παζλ» ταίριαζε ιδανικά και ο Τάσος Δουβίκας. Επομένως, όσα βλέπουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν αποτελούν απλώς ευτυχείς συμπτώσεις, αλλά κάτι παραπάνω.

Ο 26χρονος διεθνής εξελίχθηκε σε έναν εκ των κομβικότερων ποδοσφαιριστών του ιταλικού «γαλατικού χωριού», στην -ίσως- πιο ιστορική σεζόν του συλλόγου.

Tasos Douvikas: 13 goals and a dream 💭pic.twitter.com/1XK9Pb1JXK — Como1907 (@Como_1907) May 11, 2026

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου, ο Δουβίκας μετρά 16 γκολ και 2 ασίστ, σε 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Στη Serie A, μάλιστα, έχει σημειώσει τα 13 από τα δικά του τέρματα και είναι δεύτερος στη σχετική λίστα του πρωταθλήματος, πίσω μόνο από τον Λαουτάρο Μαρτίνες.

Η εξασφάλιση της ευρωπαϊκής παρουσίας της Κόμο την επόμενη σεζόν έφερε τη δική του «σφραγίδα». Πίεση στον αντίπαλο αμυντικό, ένα κοντρόλ και εκτέλεση με το δεξί, για να γράψει το 0-1 με τη Βερόνα και να γράψει την πιο «χρυσή» σελίδα της ομάδας του.

Πλέον, το μόνο που περιμένει η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας είναι να μάθει σε ποια διοργάνωση θα αγωνίζεται, αφού είναι ακόμα «ζωντανή» και για μία θέση στο επόμενο Champions League!

Un gol storico per il Como: Douvikas regala un posto in Europa alla squadra di Fabregas ⭐️#VeronaComo pic.twitter.com/lZGTZb90zZ — Lega Serie A (@SerieA) May 11, 2026

Στα -όχι τόσο- τρελά τους όνειρα δοσμένοι

Ο Δουβίκας στον ιταλικό βορρά έμαθε πως τα όνειρα είναι απαραίτητα. Διότι, όταν ονειρεύεσαι μεγάλα πράγματα, έχεις και πολλές πιθανότητες να καταφέρεις να τα υλοποιήσεις.

Η πορεία του είναι διαρκώς ανοδική από την στιγμή που έγινε κάτοικος της γειτονικής χώρας. Η Κόμο έβγαλε από τα ταμεία της 14 εκατομμύρια ευρώ, βάσει Transfermarkt, για να τον αποκτήσει από τη Θέλτα και σίγουρα αισθάνεται δικαιωμένη. Από τη μία είναι η -αδιαμφισβήτητα- πολύτιμη αγωνιστική του συνεισφορά. Από την άλλη, είναι η εξέλιξη της χρηματιστηριακής του αξίας.

Όταν οι Ιταλοί αγόρασαν τον Δουβίκα τον Φεβρουάριο του 2025, η αξία του ανερχόταν στα 5 εκατομμύρια. Πλέον, μόλις 1,5 χρόνο αργότερα, έχει εκτοξευτεί στα 18 εκατομμύρια ευρώ!

Στη Θέλτα μπορεί να «έδεσε» όσο περίμενε μετά τη «μαγική» σεζόν που είχε με την Ουτρέχτη το 2022-23, ωστόσο η μεταγραφή του στην Κόμο αποδεικνύεται ως το καταλληλότερο βήμα για την καριέρα του.

Υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας, ο Δουβίκας «απογειώνεται», κυρίως, διότι έμαθε να πιστεύει πως ακόμα και κάτι που φαίνεται «άπιαστο», στον μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου μπορεί και να το φτάσεις…

Ακριβώς όπως έκανε και η Κόμο, από την 4η κατηγορία της Ιταλίας το 2018-19, ως το ευρωπαϊκό εισιτήριο επτά χρόνια αργότερα.