Ο Τσάμπι Αλόνσο αποτελεί παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης και επίσημα, με τη «βασίλισσα» να πληρώνει ένα… χρυσάφι τις νίκες του!

Και από το… πουθενά έσκασε η «βόμβα» στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τον χαμένο τελικό του Super Cup, θα πορευτεί με νέο προπονητή.

Ο Τσάμπι Αλόνσο, λίγες ώρες μετά το ματς με την Μπαρτσελόνα (11/01, 3-2) είπε «αντίο», μόλις ελάχιστους μήνες μετά την πρόσληψή του.

Ο Ισπανός τεχνικός επέστρεψε στην ομάδα, όπου μεγαλούργησε ως ποδοσφαιριστής, αλλά δεν μπόρεσε να… αντέξει για πολύ.

Μόλις 225 ημέρες στον πάγκο της πριν έρθει το οριστικό «αντίο», μετά από 34 ματς! Ο τελικός του απολογισμός;

Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν πολύ άσχημος, καθώς είχε έξι ήττες, τέσσερις ισοπαλίες και 24 νίκες.

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσής του; Αν «μεταφράσουμε» τις επικρατήσεις του στους Μαδριλένους σε χρήματα.

Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo» η «μετακόμισή» του από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Ρεάλ Μαδρίτης «κόστισε» περίπου 13-15 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο Τσάμπι Αλόνσο αμειβόταν με 7-9 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, μετά το συμβόλαιο που υπέγραψε για 36 μήνες το περασμένο καλοκαίρι.

Η «αποζημίωσή» του ήταν η πληρωμή μόνο ολόκληρου του πρώτου χρόνου, καθώς όπως λένε πολλά ΜΜΕ της Ισπανίας υπήρχε ειδικός όρος.

Κι αυτό, γιατί αν δεν ολοκλήρωνε έναν χρόνο στη Ρεάλ Μαδρίτης, θα έπαιρνε μόνο τα χρήματα του πρώτου χρόνου και όχι και των τριών.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Επομένως, φτάνουμε μεταξύ στα 20-24 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να βάλουμε τα έξοδα για μεταγραφές!

Άρα, στο χειρότερο ενδεχόμενο, οι «μερένχες» πλήρωσαν κάθε νίκη τους 1.000.000 ευρώ στην «εποχή Τσάμπι Αλόνσο»! Στο καλύτερο σενάριο, αυτό το ποσό «έπεσε», αλλά έμεινε ψηλά, καθώς ήταν περίπου στις 835.000 ευρώ!

Κι όλα αυτά, για έναν «γάμο», που έμελλε να κρατήσει μονάχα ελάχιστους μήνες.