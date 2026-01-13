Η Ρεάλ Μαδρίτης επέλεξε να τερματίσει τη συνεργασία της με τον Τσάμπι Αλόνσο, κάτι που ανακοίνωσε επίσημα το απόγευμα της Δευτέρας (12/01). Ο Βάσκος προπονητής αποχωρεί από το πόστο του μόλις 232 ημέρες μετά την παρουσίασή του, ενώ τη θέση του θα πάρει ο πρώην συμπαίκτης και καλός του φίλος, Άλβαρο Αρμπελόα.

Ο Ανρί είχε ουσιαστικά… προαναγγείλει αυτή την εξέλιξη λίγο μετά το τελευταίο ματς της Ρεάλ στο Champions League, όταν σχολίασε με τον ιδιαίτερο τρόπο του την πορεία του 44χρονου. «Πάντα μου φαίνεται αστείο το ότι ένας προπονητής μπορεί να θεωρηθεί πως έχει προβλήματα μόλις μέσα σε έξι μήνες δουλειάς. Αλλά ξέρεις, σε μια ομάδα του μεγέθους της Ρεάλ ή της Μπαρτσελόνα… μπορεί να ξυπνήσεις και να ακούσεις δυσάρεστα νέα, γιατί τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν και πράγματι αλλάζουν. Το θεωρώ παράλογο», είχε δηλώσει στο «CBS».

"At Madrid 90% is the players 10% is the coach" pic.twitter.com/qmBv0dvIjB — 👉🏻⌚ (@4dloveoffutbol) January 13, 2026

Ο Γάλλος συνέχισε τις τοποθετήσεις του λέγοντας: «Δεν πιστεύω ότι ο προπονητής θα έπρεπε να αμφισβητείται. Όταν έχεις έναν τεχνικό στη θέση του, πρέπει να τον αξιολογείς για το τι μπορεί να προσφέρει. Κάποιοι θεωρούν ότι δουλεύει υπερβολικά στις προπονήσεις και δεν ασχολείται αρκετά με τη διαχείριση της ομάδας. Προσωπικά, δεν το συμμερίζομαι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Νιώθω συμπάθεια για τον Αλόνσο, γιατί φάνηκε ξεκάθαρα στη Λεβερκούζεν τι μπορεί να κάνει όταν έχει ένα σύνολο που ακολουθεί τις οδηγίες του».

Ο Ανρί προχώρησε επίσης σε σύγκριση της φιλοσοφίας της Μπαρτσελόνα με εκείνη της Ρεάλ Μαδρίτης σε σχέση με τους προπονητές και τους παίκτες. «Υπάρχουν προπονητές που αφήνουν τους παίκτες να εκφραστούν ελεύθερα. Στη Μπαρτσελόνα, καλλιεργούν προπονητές και έχουν ένα καθορισμένο στιλ παιχνιδιού, το οποίο όλοι στον σύλλογο οφείλουν και πράγματι σέβονται. Στη Ρεάλ Μαδρίτης τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά: εκεί το παιχνίδι εξαρτάται κατά 90% από τους παίκτες και μόνο 10% από τον προπονητή. Πρέπει να τους δίνεις χώρο να καθοδηγούν οι ίδιοι την κατάσταση. Ωστόσο, κάποιες φορές το εγώ αναμειγνύεται και περιπλέκει τις ισορροπίες», κατέληξε.