Έχουμε «here we go»! Η «παρθενική» μεταγραφή της Μπαρτσελόνα για το καλοκαίρι είναι γεγονός. Ο Άντονι Γκόρντον αφήνει για πρώτη φορά την Αγγλία, ώστε να ζήσει μία νέα εμπειρία.
Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τις «καρακάξες» έχοντας σκοράρει συνολικά 17 φορές σε όλες τις διοργανώσεις.
Πολλές ήταν οι ομάδες που τον είχαν στο «μπλοκάκι» τους, όμως οι Καταλανοί μπόρεσαν να αποσπάσουν και το «ναι» της Νιούκαστλ.
Και όχι άδικα, αφού μιλάμε για μία αρκετά δαπανηρή μεταγραφή. Για την ακρίβεια, οι «μπλαουγκράνα» θα βγάλουν από τα ταμεία τους, όπως αναφέρει και το «The Athletic» ένα ποσό κοντά στα 80.000.000 ευρώ!
Η αλήθεια είναι πως η Μπαρτσελόνα είχε σταματήσει να βγάζει τόσα χρήματα από τα ταμεία της, καθώς είχε αρκετά οικονομικά προβλήματα.
Γι’ αυτό και ο Άντονι Γκόρντον είναι έτοιμος να «σπάσει» έναν μεγάλο «κανόνα» των Ισπανών.
Για να βρούμε την τελευταία φορά που είχαμε μία τόσο «τσουχτερή» προσθήκη θα πρέπει να πάμε στο καλοκαίρι του 2019. Τότε, η Μπαρτσελόνα είχε δώσει 120.000.000 ευρώ για τον Αντουάν Γκριεζμάν, αλλά και 86.000.000 ευρώ για τον Φρένκι Ντε Γιονγκ!
Τα χρόνια κυλούσαν, τα μεταγραφικά «παράθυρα» έφευγαν και οι «μπλαουγκράνα» δεν ξόδευαν τέτοια ποσά. Μέχρι και που φτάσαμε στο σήμερα.
Έπειτα από επτά ολόκληρα χρόνια η Μπαρτσελόνα θα δώσει ένα ποσό κοντά στα 80.000.000 ευρώ για τον Άντονι Γκόρντον και ο Άγγλος ποδοσφαιριστής θα γίνει ο πιο «ακριβός» των τελευταίων ετών!
Σε μία ομάδα, που είχε βάλει ένα προσωρινό «φρένο» στις τόσο δαπανηρές μεταγραφές…