Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να μην κατέκτησε τη La Liga, αλλά ο Κιλιάν Εμπαπέ «κέρδισε» ξανά το αγαπημένο του τρόπαιο!

Η αλήθεια είναι πως η σεζόν της Ρεάλ Μαδρίτης δεν κύλησε με τον ιδανικό τρόπο. Η Μπαρτσελόνα έκανε… πάρτι στην Ισπανία, ενώ στο Champions League αποκλείστηκε στα προημιτελικά από την Μπάγερν Μονάχου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η «βασίλισσα» να μην προσθέσει ούτε ένα τρόπαιο στο «παλμαρέ» της.

Σε μία αγωνιστική χρονιά, όπου ο Τσάμπι Αλόνσο απολύθηκε στα μέσα της, ενώ ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι έτοιμος για το μεγάλο comeback.

Ένας παίκτης που έχει «ακούσει» πάρα πολλά είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος σταρ, από την ημέρα που έχει «πατήσει» Ισπανία, έχει φέρει και μία… κακοτυχία.

Ωστόσο, ο ίδιος κάνει ό,τι περνάει από το μέρος του, ώστε η ομάδα του να πανηγυρίζει. Ακόμα και αν αυτό δεν έχει «συνδυαστεί» με τίτλους.

Στη La Liga σκόραρε συνολικά 25 φορές και μπόρεσε να κατακτήσει το βραβείο του πρώτου «κανονιού», για δεύτερη διαδοχική σεζόν στην Ισπανία.

Όμως, υπάρχει και ένα «τρελό» στατιστικό που ο Κιλιάν Εμπαπέ «κουβαλάει» μαζί του, από τη θητεία του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Kylian Mbappé finished the season once again as La Liga's Pichichi winner. 🥇🇫🇷👏



2025/26: Pichichi with 25 goals. ⚽️

2024/25: Pichichi with 31 goals. ⚽️



Two seasons. Two top goalscorer trophies. 🙌 pic.twitter.com/u4w1amsTHx — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 24, 2026

Ας γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω και πιο συγκεκριμένα στο τέλος της σεζόν 2018-19. Τότε, ο Γάλλος επιθετικός έβγαινε για πρώτη φορά στην καριέρα του πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα της Ligue 1.

Και έκανε την αρχή, για κάτι εντυπωσιακό. Το πρώτο «χρυσό παπούτσι» στο πρωτάθλημα που έπαιζε του άνοιξε την… όρεξη και κέρδισε συνεχόμενα και τα επόμενα πέντε!

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄 𝐖𝐈𝐍𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐈𝐂𝐇𝐈𝐂𝐇𝐈 𝐀𝐖𝐀𝐑𝐃 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍 👏



He is once again crowned top scorer in Spain, scoring 25 goals this La Liga season 🇪🇸 pic.twitter.com/Qf6Qtl5ZzD — 433 (@433) May 23, 2026

Δηλαδή, όλα μέχρι να αποχωρήσει από τους Παριζιάνους. Τι σημαίνει αυτό; Τις τελευταίες επτά σεζόν, ο Κιλιάν Εμπαπέ βγαίνει πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα που είναι!

Μία επίδοση «ΤΡΕΛΗ», που και όμως ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης την έχει «πιάσει». Και ποιος ξέρει, γιατί να μην το κάνει και την επόμενη σεζόν;