Η αλήθεια είναι πως η σεζόν της Ρεάλ Μαδρίτης δεν κύλησε με τον ιδανικό τρόπο. Η Μπαρτσελόνα έκανε… πάρτι στην Ισπανία, ενώ στο Champions League αποκλείστηκε στα προημιτελικά από την Μπάγερν Μονάχου.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η «βασίλισσα» να μην προσθέσει ούτε ένα τρόπαιο στο «παλμαρέ» της.
Σε μία αγωνιστική χρονιά, όπου ο Τσάμπι Αλόνσο απολύθηκε στα μέσα της, ενώ ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι έτοιμος για το μεγάλο comeback.
Ένας παίκτης που έχει «ακούσει» πάρα πολλά είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος σταρ, από την ημέρα που έχει «πατήσει» Ισπανία, έχει φέρει και μία… κακοτυχία.
Ωστόσο, ο ίδιος κάνει ό,τι περνάει από το μέρος του, ώστε η ομάδα του να πανηγυρίζει. Ακόμα και αν αυτό δεν έχει «συνδυαστεί» με τίτλους.
Στη La Liga σκόραρε συνολικά 25 φορές και μπόρεσε να κατακτήσει το βραβείο του πρώτου «κανονιού», για δεύτερη διαδοχική σεζόν στην Ισπανία.
Όμως, υπάρχει και ένα «τρελό» στατιστικό που ο Κιλιάν Εμπαπέ «κουβαλάει» μαζί του, από τη θητεία του στην Παρί Σεν Ζερμέν.
Ας γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω και πιο συγκεκριμένα στο τέλος της σεζόν 2018-19. Τότε, ο Γάλλος επιθετικός έβγαινε για πρώτη φορά στην καριέρα του πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα της Ligue 1.
Και έκανε την αρχή, για κάτι εντυπωσιακό. Το πρώτο «χρυσό παπούτσι» στο πρωτάθλημα που έπαιζε του άνοιξε την… όρεξη και κέρδισε συνεχόμενα και τα επόμενα πέντε!
Δηλαδή, όλα μέχρι να αποχωρήσει από τους Παριζιάνους. Τι σημαίνει αυτό; Τις τελευταίες επτά σεζόν, ο Κιλιάν Εμπαπέ βγαίνει πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα που είναι!
Μία επίδοση «ΤΡΕΛΗ», που και όμως ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης την έχει «πιάσει». Και ποιος ξέρει, γιατί να μην το κάνει και την επόμενη σεζόν;