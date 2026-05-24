Ο Βέντατ Μουρίκι βίωσε κάτι… ασυνήθιστο, καθώς η εκπληκτική προσωπική του χρονιά συνδυάστηκε με τον υποβιβασμό της Μαγιόρκα.
Ο έμπειρος Κοσοβάρος φορ πραγματοποίησε μια μαγική σεζόν στην Ισπανία. Σκόραρε 23 γκολ, γεγονός που τον έφερε στη 2η θέση των σκόρερ, μόλις δύο τέρματα πίσω από τον Κιλιάν Εμπαπέ και πάνω από αστέρες όπως οι Γιαμάλ, Βινίσιους και Όλμο.
Ωστόσο, η μυθική του έφεση στο σκοράρισμα, καθώς πέτυχε σχεδόν τα μισά από τα 47 συνολικά γκολ της ομάδας του, δεν στάθηκε αρκετή για να καλύψει τις αδυναμίες των συμπαικτών του.
Έτσι, το βράδυ του Σαββάτου γράφτηκε μια «μαύρη» σελίδα για τον σύλλογο, αφού παρά την επικράτησή του με 3-0 επί της Οβιέδο, η Μαγιόρκα λύγισε στην τριπλή ισοβαθμία με τις Λεβάντε και Οσασούνα, παίρνοντας τον δρόμο για τη δεύτερη κατηγορία.