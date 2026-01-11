Κι όμως, η Μπαρτσελόνα κατάφερε κάτι μοναδικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά το σφύριγμα της λήξης στον τελικό του Super Cup Ισπανίας!

Ο πρώτος τίτλος στην Ισπανία για τη φετινή σεζόν κατέληξε στα χέρια της Μπαρτσελόνα! Σε μία ματσάρα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (11/01, 3-2) οι Καταλανοί μπόρεσαν να κατακτήσουν το Super Cup Ισπανίας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής δεν θα μπορούσε να μην ήταν ο Ραφίνια, καθώς πέτυχε το τέρμα που «άνοιξε» το σκορ, αλλά και το νικητήριο.

Ενδιάμεσα από αυτά τα δύο τέρματα ήταν οι Βινίσιους, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Γκονσάλο Γκαρθία, που είχαν βάλει το… λιθαράκι τους στο ματς.

Ένας τίτλος από μόνος του είναι σημαντικός, πόσω μάλλον όταν έρχεται απέναντι στην «αιώνια» αντίπαλο!

Ωστόσο, οι «μπλαουγκράνα» έχουν ακόμα έναν λόγο να πανηγυρίζουν! Ποιος είναι αυτός; Έχει να κάνει με ένα ρεκόρ, που πέτυχαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους!

Τους τελευταίους μήνες, η αλήθεια είναι πως η Μπαρτσελόνα «κυριαρχεί» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, που «ψάχνει» ακόμα τα πατήματά της. Γεγονός, που το βλέπει κανείς και από τους τίτλους που έχουν πάρει οι δύο ομάδες.

Ο τελικός του Super Cup Ισπανίας ήταν ο τρίτος χαμένος για τη «βασίλισσα»! Γεγονός, που δεν το είχε ζήσει ποτέ απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Κι όμως, μετά από τόσες αναμετρήσεις και τόσες «κόντρες» σε τελικούς ποτέ η ομάδα του Χάνσι Φλικ δεν μετρούσε τρεις σερί νικηφόρους!

Όλα ξεκίνησαν για την ίδια διοργάνωση, αλλά την περασμένη σεζόν. Τότε, οι Καταλανοί είχαν «διαλύσει» τη Ρεάλ Μαδρίτης, κερδίζοντάς την με το εκκωφαντικό 5-2!

Στη συνέχεια το «ζευγάρι» τα… είπε ξανά στο τέλος μίας διοργάνωσης για το Copa Del Rey, με την Μπαρτσελόνα να κερδίζει το τρόπαιο με γκολ του Ζουλς Κουντέ στην παράταση!

Σχεδόν οκτώ μήνες αργότερα και πάλι οι δύο ομάδες σε τελικό μίας διοργάνωσης! Ο νικητής; Ο ίδιος, με τους «μπλαουγκράνα» να γράφουν ιστορία απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.