Κι όμως, σύμφωνα με την «AS» η ρήτρα του Ζοσέ Μουρίνιο μπορεί να «εκτοξευτεί» και η Ρεάλ Μαδρίτης να πρέπει να πληρώσει ένα «χρυσάφι»!

Προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να θεωρείται ο Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ήθελε πάρα πολύ την επιστροφή του και οι εξελίξεις έχουν «τρέξει», ώστε να έχουμε το comeback.

Παρ’ όλα αυτά, οι επίσημες υπογραφές δεν έχουν πέσει και αυτό το γεγονός μπορεί να φέρει ορισμένα νέα δεδομένα.

Ο «Special One» είχε κανονικά συμβόλαιο με την Μπενφίκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: José Mourinho was set to be announced as the new Real Madrid manager today, but due to the elections, this has been put on hold 😲



Everything was prepared and scheduled for Mourinho to be presented as the new coach on Monday. But with Florentino Pérez facing… — 433 (@433) May 25, 2026

Ωστόσο, στη συμφωνία τους υπήρχε μία ρήτρα που έβαζε «τέλος», αν και εφόσον το επιθυμούσε μία από τις δύο πλευρές.

Όμως, αυτό θα ήταν μία «κοστοβόρα» διαδικασία. Κι αυτό, γιατί όποιος ήθελε τη λήξη της συνεργασίας θα έπρεπε να καταβάλει στην άλλη πλευρά 7.000.000 ευρώ, εντός 10 ημερών μετά το τελευταίο ματς της Μπενφίκα στη σεζόν, σύμφωνα με την «AS».

Καταλυτική ημερομηνία είναι η 26η Μαΐου, καθώς μετά από αυτή, ο συγκεκριμένος όρος παύει να ισχύει.

Πώς ο Πέρεθ είχε «δείξει» ότι η επανασύνδεση Μουρίνιο – Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα εφικτό σενάριο Ζοσέ Μουρίνιο πίσω στη Ρεάλ Μαδρίτης; Τώρα μοιάζει ως ένα εφικτό σενάριο και πάντα ήταν, αφού ο Φλορεντίνο Πέρεθ το είχε «δείξει» και έμπρακτα!

Τι θα γίνει αν δεν έχουμε το επίσημο deal μέχρι το βράδυ της Τρίτης (26/05); Και πάλι υπάρχει ρήτρα, αλλά θα είναι πολύ πιο «τσιμπημένη»!

Όπως αναφέρει η έγκριτη ιστοσελίδα από την Ισπανία ο Ζοσέ Μουρίνιο θα μπορεί να φύγει με την Μπενφίκα -σχεδόν- με τα διπλάσια χρήματα.

Για την ακρίβεια, η Ρεάλ Μαδρίτης αντί για 7.000.000 ευρώ θα πρέπει να βγάλει από τα ταμεία της συνολικά 15.000.000!

Κι όλα αυτά, μονάχα για λίγες ώρες, αν δεν μπορέσει να πείσει την Μπενφίκα, να ολοκληρωθεί το deal, όσο πιο άμεσα γίνεται…