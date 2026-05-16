Η Βόλφσμπουργκ «γλύτωσε» προς στιγμής τον υποβιβασμό. Την τελευταία αγωνιστική έπαιζε τη «ζωή» της απέναντι στη Ζανκτ Πάουλι (16/05, 1-3) του Μανώλη Σάλιακα.  

Όποια ομάδα κέρδισε αυτόματα θα πήγαινε στα μπαράζ, ενώ η άλλη θα «έπεφτε» στην Bundesliga 2. Τελικά, το κλαμπ που «χαμογέλασε» ήταν αυτό του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. 

Ο Κουλιεράκης είναι ο πιο «συνεπής σκόρερ» της Βόλφσμπουργκ, τους τελευταίους τρεις μήνες! (video)

Τι και αν είναι κεντρικός αμυντικός; Τους τελευταίους μήνες ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης «βοηθάει» και την επίθεση της Βόλφσμπουργκ!

Μάλιστα, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός ήταν αυτός που «έδειξε» τον δρόμο για τη νίκη. Στο 36ο λεπτό, έπειτα από ένα κόρνερ του Κρίστιαν Έρικσεν, πήδηξε ψηλότερα από όλους και έκανε το 0-1!  

Και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που «μιλάει» στα κρίσιμα. Άλλωστε, το τελευταίο τρίμηνο έχει κάνει ό,τι περνάει από εκείνον, για να μην υποβιβαστεί η ομάδα του.  

Και όχι μόνο αυτό, καθώς τα στατιστικά του «θυμίζουν» μεσοεπιθετικό. Η αρχή έγινε απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ (07/02, 1-2).  

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης σκόραρε με κεφαλιά και λίγες εβδομάδες αργότερα έκανε ακριβώς το ίδιο. Αυτή  τη φορά «θύμα» του η Χόφενχαϊμ (14/03, 1-1).  

Ωστόσο, δεν έμεινε εκεί. Πριν το ματς με τη Ζανκτ Πάουλι (16/05, 1-3), είχε μία ασίστ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν και ακόμα ένα γκολ με τη Φράιμπουργκ (03/05, 1-1).  

Με λίγα λόγια, στα τελευταία 13 ματς της Bundesliga είχε συνολικά πέντε συμμετοχές σε τέρματα της ομάδας του! Κι όμως, ακόμα και αν παίζει κεντρικός αμυντικός μπόρεσε μέσα σε ένα «τρελό» τρίμηνο να «γράψει» αριθμούς μεσοεπιθετικού.  

Όμως, υπάρχει και συνέχεια αφού κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί στα μπαράζ. Και αν στο τέλος η Βόλφσμπουργκ καταφέρει να αποφύγει τον υποβιβασμό, σίγουρα θα το «χρωστάει» σε ένα βαθμό στον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. 