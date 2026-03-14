Ο Κρίστιαν Έρικσεν «σέρβιρε» και ο Κωνσταντίνος Κουλεριάκης σκόραρε ένα γκολ που έχει «ιδιαίτερη» σημασία για τον προπονητή της Βόλφσμπουργκ!

Πρώτο ματς για τη Βόλφσμπουργκ, μετά το «διαζύγιο» με τον Ντάνιελ Μπάουερ. Οι «λύκοι» έχουν ταξίδεψει στην έδρα της Χόφενχαϊμ για τη 26η αγωνιστική της Bundesliga στην προσπάθεια που κάνουν για αναζήτηση βαθμών, ώστε να αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Ποιος ήταν στον πάγκο τους; Ένας παλιός γνώριμος, καθώς την τεχνική ηγεσία του κλαμπ ανέλαβε ο Ντίτερ Χέκινγκ.

Ένας προπονητής που είχε ζήσει ξανά τη Βόλφσμπουργκ, καθώς ήταν στον πάγκο της από το 2013 έως και το 2016.

Γι’ αυτό και αποφασίστηκε να του δοθούν τα «κλειδιά», ως ένα άτομο που έχει την εμπιστοσύνη του συλλόγου. Η πρώτη του «μονομαχία» είχε… κολλήσει στο 0-0 για 64 λεπτά, μέχρι που ήρθε και το πρώτο γκολ. Ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής που «άλλαξε» τις ισορροπίες;

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, που μετά από ένα κόρνερ σηκώθηκε ψηλότερα από όλους και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Επομένως, ο Έλληνας αμυντικός είναι και ο πρώτος σκόρερ της νέας θητείας του Ντίτερ Χέκινγκ.

Ένα γκολ που σίγουρα θα έχει να το «θυμάται» ο προπονητής του, καθώς δεν επιστρέφεις κάθε μέρα, για να κάνεις ντεμπούτο σε μία ομάδα.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το γκολ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη: