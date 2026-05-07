Tις τελευταίες ώρες πολλά δημοσιεύματα «μιλούν» για ενδιαφέρον της Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Όμως, για να έχουμε «γάμο» θα πρέπει να… ψάξουμε στα βιβλία των ρεκόρ.

Είναι δεδομένο πως κάθε μεταγραφική περίοδος θα έχει «μέσα» και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής συνεχώς αυξάνει τις «μετοχές» του, ενώ είναι και σε μία εξαιρετική ηλικία.

Γι’ αυτό και η περίπτωσή του δεν περνάει απαρατήρητη από τους μεγάλους συλλόγους της Ευρώπης.

Ο έγκριτος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, έφερε έναν νέο «μνηστήρα» στο προσκήνιο. Πιο συγκεκριμένα, σε πρόσφατη δημοσίευσή του κάνει λόγο για ενδιαφέρον από την Μπορούσια Ντόρτμουντ!

Μάλιστα, στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως έχει γίνει συνάντηση με τον ίδιο το ποδοσφαιριστή, για μία πιθανή συνεργασία.

Παρ’ όλα αυτά, οι συζητήσεις έχουν «παγώσει» και σε αυτό έχει μεγάλο ρόλο η Γκενκ. Η βέλγικη ομάδα δεν θα πει «όχι» σε μία πώληση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ωστόσο, για να το κάνει θα πρέπει να υπάρξει και το κατάλληλο οικονομικό αντάλλαγμα.

Ποιο είναι το ποσό, που φαίνεται πως ζητάει το κλαμπ του Έλληνα ποδοσφαιριστή; Ιδανικά θα ήθελε να «κλείσει» ένα deal κοντά στα 35.000.000 ευρώ!

🇬🇷 EXCL – It’s moving for Kostas Karetsas!



🟡⚫️ KRC Genk wonderkid met with the officials of Borussia Dortmund last week, but… negotiations are stalling over the transfer fee.



🔵 Genk are demanding around €35M, a figure that BVB are unwilling to pay for now.



👀 One to… pic.twitter.com/1exBbu0u61 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 7, 2026

Γι’ αυτό και η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει κάνει… πίσω βήματα, αφού θεωρεί αρκετά «τσουχτερή» μία τέτοια συμφωνία.

Ωστόσο, αν τελικά θελήσει να κάνει δικό της τον Κωνσταντίνο Καρέτσα θα έρθει «αντιμέτωπη» με δύο ρεκόρ.

Το ένα έχει να κάνει με την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Γκενκ, αφού αυτή είναι στα 26.000.000 και την μεταγραφή του Τόλου Αροκοντάρε στη Γουλβς!

Την ίδια ώρα, μπορεί να έχουμε και «ισοφάριση» της ακριβότερης αγοράς στην ιστορία της Μπορούσια Ντόρτμουντ!

Κι όμως, αφού τα 35.000.000 ευρώ είναι στο Νο.1, μαζί με τον Ουσμάν Ντεμπελέ που έγινε η απόκτησή του από τη Ρεν. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως μία τέτοια κίνηση θα είναι πολύ σημαντική και για τα δύο κλαμπ.