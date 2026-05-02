Ακόμα μία ασίστ από τον Δημήτρη Γιαννούλη, που έγινε «διψήφιος» με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ, «έπιασε» ΠΑΟΚ, αλλά μία ελληνική ομάδα ακόμα έχει την πρωτιά!

Η Άουγκσμπουργκ κάνει μία τεράστια προσπάθεια, ώστε να μπορέσει να «χωθεί» στις θέσεις που «οδηγούν» στην Ευρώπη.

Μπορεί οι περισσότερες πιθανότητες να μην είναι με το μέρος της, αλλά με δύο αγωνιστικές να απομένουν στην Bundesliga όλα είναι πιθανά.

Ένας από τους βασικούς της «πυλώνες» είναι και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο Έλληνας αριστερός μπακ έχει «προσθέσει» στο βιογραφικό του, με μία πάρα πολύ «γεμάτη» σεζόν.

Έχει παίξει ήδη 28 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει ταυτόχρονα και μία πάρα πολύ καλή παρουσία.

Στην 32η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος ο 30χρονος ποδοσφαιριστής ήταν αρκετά άτυχος. Έπαιξε 66 λεπτά, αφού αποχώρησε με τραυματισμό, σε μία αναμέτρηση που μπόρεσε να κάνει τη «διαφορά».

Απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης (02/05, 1-3) «κάλυψε» όλη την αριστερή πλευρά της ομάδας του και είχε συνολική βαθμολογία 7.6 στο Sofascore.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης ήταν πάρα πολύ καλός στα επιθετικά του καθήκοντα. Είχε τρεις πάσες-κλειδιά, ενώ ταυτόχρονα μέτρησε και 84% ευστοχία στις πάσες του (16/19).

Από εκεί και πέρα, αρκετά σταθερός ήταν και στην άμυνα, αφού είχε 2/3 κερδισμένες μονομαχίες, ενώ «κέρδισε» και δύο φορές πίσω την μπάλα για την Άουγκσμπουγκ.

To «highlight» από την τελευταία αναμέτρηση της ομάδας του ήταν η ασίστ που έδωσε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με μία πολύ ωραία σέντρα.

𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟! 🔴⚪️



⚽️ 🇩🇪 Anton Kade (2)

🅰️ 🇬🇷 Dimitris Giannoulis



⏰️ 45’ +3 —— Werder Bremen 0-2 Augsburg pic.twitter.com/9gU9We7tsi — Bundesliga Insider (@BundesInsider) May 2, 2026

Ο Γιαννούλης και ο Ατρόμητος

Αυτό ήταν το Νο.10 «σερβίρισμα» του Δημήτρη Γιαννούλη με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας. Ένας πολύ ιδιαίτερος αριθμός. Ο λόγος;

Ακριβώς τόσες ασίστ είχε ο Έλληνας αριστερός μπακ στο πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ. Μπορεί πολλοί να νομίζουν πως είναι και ρεκόρ σε ό,τι αφορά μονάχα ένα κλαμπ.

Παρ’ όλα αυτά, θα κάνουν λάθος, αφού η κορυφή ανήκει σε άλλη ελληνική ομάδα! Ποια είναι αυτή; Ο Ατρόμητος!

Ο Δημήτρης Γιαννούλης είχε παίξει στους Περιστεριώτες 1.5 χρόνο με τη μορφή δανεισμού. Σε αυτό το διάστημα είχε μία εξαιρετική παρουσία, καθώς είχε μοιράσει συνολικά 14 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις! Τις περισσότερες για μία ομάδα στην καριέρα του και σίγουρα «έπαιξαν» το ρόλο τους, για τα όσα ακολούθησαν…