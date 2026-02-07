Τρομερή κίνηση από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, στο πρώτο του γκολ του με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, που το αφιέρωσε στους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

Τι και αν πέτυχε το «παρθενικό» του γκολ του με τη Βόλφσμπουργκ στην 21η αγωνιστική της Bundesliga; Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης δεν το πανηγύρισε έξαλλα.

Στο 52ο λεπτό, μπόρεσε να κερδίσει όλη την άμυνα της Μπορούσια Ντόρτμουντ. «Χώθηκε» στη μεγάλη περιοχή και με μία καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-1.

Ωστόσο, απευθείας έτρεξε μπροστά στην κάμερα και έκανε μία κίνηση σαν να ζήτησε «συγγνώμη». Όμως, μετά από λίγο -σχεδόν- όλοι κατάλαβαν τι ήθελε να πει.

THE HAMMER!! 🔨🇬🇷



Koulierakis with the header to draw us level. pic.twitter.com/FJO035Xg4C — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) February 7, 2026

Με τα χέρια του έδειξε έναν αριθμό. Αυτός ήταν το Νο.7! Δηλαδή, όσοι φίλοι του ΠΑΟΚ «χάθηκαν» άδικα πριν από λίγες ημέρες σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο Έλληνας αμυντικός δεν ξέχασε αυτή τη μεγάλη τραγωδία και παρά το γεγονός, πως πέτυχε ένα πολύ σημαντικό γκολ για τον ίδιο και την ομάδα του η «αφιέρωση» πήγε… ψηλά.

Στους φίλους της πρώην ομάδας του, που ταξίδευαν στη Γαλλία οδικώς, για να δουν από κοντά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λυών, για τη League Phase του Europa League.

Παρ’ όλα αυτά, το βανάκι τους έπεσε επάνω σε μία νταλίκα. Με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να μην είναι πια ανάμεσά μας.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης δεν θέλησε να «ξεσπάσει» σε ξέφρενους πανηγυρισμούς και προτίμησε να αφιερώσει αυτό το γκολ, σε αυτές τις ψυχές.

Μία τρομερή κίνηση, από τον Έλληνα αμυντικό, που «ξεπερνάει» κάθε γκολ και κάθε επιτυχία στον αθλητισμό.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το γκολ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη και τον πανηγυρισμό του: