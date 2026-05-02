Η Μπάγερν Μονάχου πετάει «φωτιές» στην επίθεσή της, σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο και «κυνηγάει» ένα… απλησίαστο ρεκόρ!

Το… μυαλό της Μπάγερν Μονάχου ήταν στην Παρί Σεν Ζερμέν και «στραβοπάτησε» απέναντι στην ουραγό της Bundesliga.

Η Χάιντενχαϊμ μπόρεσε να πάρει την ισοπαλία (02/05, 3-3) απέναντι στους Βαυαρούς στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία.

Σε ένα ματς που δεν «κοστίζει» καθόλου στην ομάδα του Βενσάν Κομπανί. Έτσι και αλλιώς, το πρωτάθλημα έχει «κλειδώσει» και δεν μπορεί κανείς να της το πάρει στα χέρια.

Μόνο και μόνο αν δούμε τους αριθμούς της θα δούμε το πόσο εντυπωσιακή ήταν. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη άμυνα της Bundesliga, αλλά η επίθεσή της δεν «βλέπει» κανέναν!

Έχει σκοράρει συνολικά 116 φορές και έχει -σχεδόν- τα διπλάσια τέρματα από τη δεύτερη καλύτερη επίδοση του πρωταθλήματος.

Και όχι μόνο αυτό, αφού τα γκολ που έχει πετύχει «κοιτάζουν» και ένα ρεκόρ που έμοιαζε… απλησίαστο!

Ποιο είναι αυτό; Έχει να κάνει με τα περισσότερα τέρματα από μία ομάδα, σε μία σεζόν, στα Top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης!

Ποιο κλαμπ είναι στην κορυφή ελάχιστοι μπορούν να το μαντέψουν. Η Τορίνο τη σεζόν 1947-48 ήταν ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΟΙ και τελείωσε το πρωτάθλημα της Ιταλίας έχοντας σκοράρει 125 φορές!

Μόνο με μία μεγάλη διαφορά, καθώς είχε παίξει συνολικά 40 ματς στη Serie A. Πόσα παιχνίδια έχει ακόμα στη διάθεσή της η Μπάγερν Μονάχου;

Μονάχα δύο! Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να σκοράρει τουλάχιστον εννέα τέρματα, ώστε να ισοφαρίσει αυτήν την ιστορική πρωτιά.

Αν τα καταφέρει θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το επίτευγμά της, αφού θα τα έχει καταφέρει σε 34 ματς. Δηλαδή, έξι λιγότερα από αυτά που έπαιξε η Τορίνο πριν από 78 χρόνια.