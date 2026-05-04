Τι και αν είναι κεντρικός αμυντικός; Τους τελευταίους μήνες ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης «βοηθάει» και την επίθεση της Βόλφσμπουργκ!

Η Βόλφσμπουργκ «παλεύει» για την παραμονή. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της Bundesliga είναι στα μπαράζ και κανείς δεν γνωρίζει αν θα μπορέσει να «αντέξει».

Παρ’ όλα αυτά, στην προσπάθειά της έχει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη που βάζει τα δικά του «λιθαράκια», ώστε να μην έρθει ο υποβιβασμός.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός διανύει μία πάρα πολύ καλή σεζόν, όντας από τους βασικούς «πυλώνες» της ομάδας του.

Κι όχι μόνο αυτό, αφού εκτός από τα αμυντικά του καθήκοντα, τον τελευταίο καιρό έχει αναλάβει και ρόλο… σκόρερ! Αν έχουμε ως «αφετηρία» τον Φλεβάρη, θα δούμε πως είναι ο παίκτης με τα περισσότερα τέρματα της ομάδας του.

Η αρχή έγινε απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ (07/02, 1-2), όταν και με κεφαλιά «άνοιξε» λογαριασμό στη Γερμανία.

Nach seinem ersten Bundesliga-Tor zeigte Koulie mit den Händen die Zahl Sieben. Mit der Geste gedachte er sieben PAOK-Fans, die bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind. Auch unser Mitgefühl gilt den Familien und Angehörigen. 🙏#VfLWolfsburg pic.twitter.com/i8KscdFaiU — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) February 9, 2026

Σχεδόν 40 ημέρες αργότερα και πάλι μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Και πάλι με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, «άνοιξε» το σκορ για την ομάδα του κόντρα στη Χόφενχαϊμ (14/03, 1-1).

Το τελευταίο του «θύμα» ήταν η Φράιμπουργκ (03/05, 1-1). Σε ένα ματς που «έκαιγε» η Βόλφσμπουργκ για βαθμούς ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και πάλι μπόρεσε να σκοράρει!

Με ένα τρομερό άλμα στο δεύτερο δοκάρι «κέρδισε» τους πάντες και έκανε 0-1, όμως, η ομάδα του ισοφαρίστηκε για το τελικό αποτέλεσμα.

Τρία τέρματα, μέσα σε κάτι λιγότερο από έναν μήνα, για έναν κεντρικό αμυντικό και τον πιο «συνεπή σκόρερ» των «λύκων»!

⌚️ 55' | ESTAMOS NA FRENTE! Após belo escanteio cobrado com efeito por @ChrisEriksen8, Konstantinos #Koulierakis subiu para cabecear e colocar os nossos Lobos em vantagem! 🐺💚🤍⚽️#SCFWOB 0️⃣-1️⃣



🟢⚪️ #VfLWolfsburg https://t.co/rov2JZup3I pic.twitter.com/mdqLCwpyE9 — VfL Wolfsburg PT (@VfLWolfsburg_PT) May 3, 2026

Κι όμως, η ομάδα της Bundesliga έχει 14 τέρματα. Αυτά έχουν «χωριστεί» σε 10 παίκτες, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να είναι ο μοναδικός με τρία τέρματα!

Ακόμα και αν παίζει κεντρικός αμυντικός, ακόμα και αν δεν είναι η «δουλειά» του, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής κάνει τα πάντα, για να μείνει «ζωντανή» η ομάδα του.