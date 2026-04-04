Ασίστ με κεφαλιά, μονάχα λίγα μέτρα μπροστά από το κέντρο του γηπέδου; Κι όμως, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης το έκανε!

Κάθε ματς για τη Βόλφσμπουργκ μοιάζει με «τελικό» στην Bundesliga, αν θέλει την παραμονή της, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν να το καταλαβαίνει.

Μόλις στο 16ο λεπτό της 28ης αγωνιστικής, οι «λύκοι» κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα στο σκορ.

«Δράστης» ήταν ο Γιόνας Γουίντ, που χρησιμοποίησε εξαιρετικά το κορμί του και με ένα άψογο τελείωμα έκανε το 0-1.

Ωστόσο, αυτό το τέρμα είχε και «ελληνικό χρώμα». Ο λόγος; Αφορά τον ποδοσφαιριστή που έκανε την ασίστ.

Μετά από μία απομάκρυνση για τις «ασπιρίνες», ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πήρε μία κεφαλιά, λίγα μέτρα μπροστά από το κέντρο. Τελικά, αυτή η ενέργεια έγινε ασίστ για την ομάδα του, αφού κατέληξε στον συμπαίκτη του, που μπόρεσε μέσα από τη μεγάλη περιοχή να κάνει και το 0-1!

Σε ένα πολύ «χορταστικό» ημίχρονο και για τις δύο ομάδες, αφού πήγαμε στο ημίχρονο με το σκορ να είναι στο 2-3 και τη Βόλφσμπουργκ να «κυνηγάει» μία μεγάλη νίκη στη «μάχη» που δίνει.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την ασίστ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη: