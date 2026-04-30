Η Μπάγερν Μονάχου πετάει «φωτιές» στην επίθεσή της και τα όσα κάνει τα οφείλει σε τρεις παίκτες, που είναι «μαγικοί» τη φετινή σεζόν!

Η φετινή σεζόν της Μπάγερν Μονάχου είναι εντυπωσιακή. Έχει κατακτήσει ήδη την Bundesliga, έχει φτάσει στον τελικό του DFB-Pokal, είναι στα ημιτελικά του Champions League και «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο!

Προφανώς και η «κινητήρια δύναμή» της είναι η επίθεσή της, αφού σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο!

Στο γερμανικό πρωτάθλημα έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα ήδη 113 φορές, ενώ σε 13 ματς στο Champions League μετράει ήδη 42 τέρματα.

Αριθμοί, που αν μην τι άλλο, είναι το λιγότερο εντυπωσιακοί. Το τι μπορεί να επιφυλάσσει η συνέχεια κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Ωστόσο, τρεις παίκτες της Μπάγερν Μονάχου έχουν εντυπωσιάσει ήδη και μέχρι το τέλος της σεζόν θα προσπαθήσουν να κάνουν το ίδιο.

Vincent Kompany was written off as a FAILURE when he got relegated with Burnley..



Fast forward two years, and he's managing one of the most entertaining teams in the world. He's won the Bundesliga twice in a row. His team can't stop scoring. His team could win the QUADRUPLE this… https://t.co/zFHzoHlcDL pic.twitter.com/c6Qb16tEuT — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) April 19, 2026

Η ΑΠΙΘΑΝΗ τριάδα της Μπάγερν Μονάχου

Για ποιους μιλάμε; Μα φυσικά, στο «τρίπτυχο» της επιτυχίας του Βεσνάν Κομπανί. Ο Χάρι Κέιν, ο Λουίς Ντίας και ο Μάικλ Ολίσε στην πρώτη χρονιά που συνεργάζονται έχουν κάνει ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ πράγματα!

Τόσο το «δέσιμό» τους έχει φανεί από τις πρώτες ημέρες στο χορτάρι, ενώ τα νούμερά τους είναι εντυπωσιακά.

Ο Άγγλος αρχισκόρερ έχει πετύχει 54 γκολ (!) και κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει το «κοντέρ», αφού… γράφει και δεν σταματάει.

Την ίδια ώρα, ο Λουίς Ντίας αν και πήρε μεταγραφή το περασμένο καλοκαίρι έχει προσαρμοστεί πλήρως στα «θέλω» της Μπάγερν Μονάχου. Η σεζόν του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, καθώς έχει σκοράρει συνολικά 26 φορές!

𝟏𝟎𝟎 𝐆𝐎𝐀𝐋𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐊𝐀𝐍𝐄, 𝐎𝐋𝐈𝐒𝐄 & 𝐃𝐈𝐀𝐙 𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 🤯



Kane: 54 ⚽

Olise: 20 ⚽

Díaz: 26 ⚽



What a trio 🥵 pic.twitter.com/sEjUvN1GgG — 433 (@433) April 28, 2026

Δίπλα σε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές είναι και ο Μάικλ Ολίσε. Μπορεί ο Γάλλος εξτρέμ να είναι ο κύριος «δημιουργός» των Βαυαρών, αφού έχει 29 ασίστ.

Όμως, δεν είναι καθόλου αδιάφορος στο σκοράρισμα. Έχει πετύχει συνολικά 20 τέρματα. Τι σημαίνει αυτό;

Η τριάδα της Μπάγερν Μονάχου έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα 100 φορές! Ένας ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟΣ αριθμός, που μόνο ακόμα μία ομάδα έχει δει στα Top-5 πρωταθλήματα.

Μιλάμε για την Μπαρτσελόνα της σεζόν 2016-17. Τότε, Λουίς Σουάρες, Νεϊμάρ και Λιονέλ Μέσι είχαν συνολικά 111 τέρματα.

Ωστόσο, με ακόμα λίγα ματς να απομένουν το ρεκόρ τους είναι σε «απειλή» από την απίστευτη τριπλέτα της Μπάγερν Μονάχου.