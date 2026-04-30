Η φετινή σεζόν της Μπάγερν Μονάχου είναι εντυπωσιακή. Έχει κατακτήσει ήδη την Bundesliga, έχει φτάσει στον τελικό του DFB-Pokal, είναι στα ημιτελικά του Champions League και «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο!
Προφανώς και η «κινητήρια δύναμή» της είναι η επίθεσή της, αφού σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο!
Στο γερμανικό πρωτάθλημα έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα ήδη 113 φορές, ενώ σε 13 ματς στο Champions League μετράει ήδη 42 τέρματα.
Αριθμοί, που αν μην τι άλλο, είναι το λιγότερο εντυπωσιακοί. Το τι μπορεί να επιφυλάσσει η συνέχεια κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Ωστόσο, τρεις παίκτες της Μπάγερν Μονάχου έχουν εντυπωσιάσει ήδη και μέχρι το τέλος της σεζόν θα προσπαθήσουν να κάνουν το ίδιο.
Η ΑΠΙΘΑΝΗ τριάδα της Μπάγερν Μονάχου
Για ποιους μιλάμε; Μα φυσικά, στο «τρίπτυχο» της επιτυχίας του Βεσνάν Κομπανί. Ο Χάρι Κέιν, ο Λουίς Ντίας και ο Μάικλ Ολίσε στην πρώτη χρονιά που συνεργάζονται έχουν κάνει ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ πράγματα!
Τόσο το «δέσιμό» τους έχει φανεί από τις πρώτες ημέρες στο χορτάρι, ενώ τα νούμερά τους είναι εντυπωσιακά.
Ο Άγγλος αρχισκόρερ έχει πετύχει 54 γκολ (!) και κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει το «κοντέρ», αφού… γράφει και δεν σταματάει.
Την ίδια ώρα, ο Λουίς Ντίας αν και πήρε μεταγραφή το περασμένο καλοκαίρι έχει προσαρμοστεί πλήρως στα «θέλω» της Μπάγερν Μονάχου. Η σεζόν του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, καθώς έχει σκοράρει συνολικά 26 φορές!
Δίπλα σε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές είναι και ο Μάικλ Ολίσε. Μπορεί ο Γάλλος εξτρέμ να είναι ο κύριος «δημιουργός» των Βαυαρών, αφού έχει 29 ασίστ.
Όμως, δεν είναι καθόλου αδιάφορος στο σκοράρισμα. Έχει πετύχει συνολικά 20 τέρματα. Τι σημαίνει αυτό;
Η τριάδα της Μπάγερν Μονάχου έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα 100 φορές! Ένας ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟΣ αριθμός, που μόνο ακόμα μία ομάδα έχει δει στα Top-5 πρωταθλήματα.
Μιλάμε για την Μπαρτσελόνα της σεζόν 2016-17. Τότε, Λουίς Σουάρες, Νεϊμάρ και Λιονέλ Μέσι είχαν συνολικά 111 τέρματα.
Ωστόσο, με ακόμα λίγα ματς να απομένουν το ρεκόρ τους είναι σε «απειλή» από την απίστευτη τριπλέτα της Μπάγερν Μονάχου.