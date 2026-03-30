Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας κάνει «μαγικά» πράγματα τη φετινή σεζόν, με τις επιδόσεις του να μην είχαν «εμφανιστεί» στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Ο Λεβαδειακός ήταν για ένα μεγάλο μέρος του πρωταθλήματος η πιο «εντυπωσιακή» ομάδα. Μαζί του και αρκετοί ήταν οι ποδοσφαιριστές που «έλαμψαν». Ένας από αυτούς ήταν χωρίς καμία αμφιβολία ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας.

Ο Έλληνας μπακ πραγματοποίησε μία πάρα πολύ «ώριμη» σεζόν, όντας βασικός και αναντικατάστατος για την ομάδα του. Έτσι και αλλιώς, έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια «χάνοντας» μονάχα τρία λεπτά, σε όλη την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League.

Όμως, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής ξεχώρισε για κάτι διαφορετικό. Μαζί με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν οι κορυφαίοι «δημιουργοί» του ελληνικού πρωταθλήματος έχοντας εννέα ασίστ στην κανονική διάρκεια!

Κι όμως, ακόμα και αν παίζει σε θέσεις της άμυνας, ήταν ένας παίκτης που συχνά-πυκνά ήταν σημείο «αναφοράς» στην επίθεση για την ομάδα του.

Κάνοντας κάτι που είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια, αν βάλουμε έναν «αστερίσκο».

Ο «βιονικός» Τσάπρας έχει ένα στατιστικό που θυμίζει… τερματοφύλακες! (video) Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας διανύει μία σεζόν-όνειρο, με τα στατιστικά του να μην θυμίζουν σε τίποτα δεξιούς μπακ!

Η Ελλάδα είχε δύο παίκτες σαν τον «Τσάπρα» το 2018 και έναν «αστερίσκο»

Για να βρούμε έναν παίκτη που παίζει στις τέσσερις θέσεις της άμυνας και ήταν αυτός με τις περισσότερες ασίστ, πρέπει να πάμε στη σεζόν 2017-18. Φυσικά, θα μιλήσουμε μονάχα για την κανονική διάρκεια, όπως γίνεται και στην περίπτωση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα.

Τότε, όχι ένας, ούτε δύο, αλλά τέσσερις παίκτες μοίρασαν οκτώ ασίστ. Σε ένα πρωτάθλημα που είχε 30 ματς και όχι 26 όπως τώρα.

Ο ένας ήταν ο Κώστας Φορτούνης, ενώ μαζί του βρισκόταν και ο Δημήτρης Πέλκας. Ωστόσο, οι δύο μεσοεπιθετικοί είχαν «συγκάτοικος» δύο αριστερούς μπακ. Ποιοι ήταν αυτοί;

Ο Δημήτρης Γιαννούλης που τότε έπαιζε στον Ατρόμητο με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ, αλλά και ο Νταβίντ Λόπες Ναδάλες ή αλλιώς Φόνσι, που ήταν στον Απόλλων Σμύρνης.

Οι δύο αριστεροί μπακ είχαν μία εξαιρετική σεζόν δημιουργικά, αφού «μοίρασαν» από οκτώ ασίστ και μπόρεσαν στην κανονική διάρκεια να «πατήσουν» στην κορυφή!



Και την περασμένη σεζόν είδαμε κάτι παρόμοιο, αλλά με μια μεγάλη διαφορά. Ο Ροντινέι με επτά ασίστ, ήταν σε ισοβαθμία με τον Χουλιάν Μπαρτόλο που είχαν επτά σε 26 ματς.



Παρ’ όλα αυτά, ο Βραζιλιάνος είχε μετακινηθεί στα εξτρέμ, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, ήταν και λίγο πιο εύκολο ν καταφέρει ό,τι και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας τη φετινή σεζόν.