Πλέον, η Μπάγερν Μονάχου δεν είναι αήττητη στην Bundesliga! Η Άουγκμπουργκ (24/01, 1-2) μπόρεσε να «αλώσει» το Allianz Arena, για την 19η αγωνιστική!
Ποιος ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές; Ένας ποδοσφαιριστής, που παίζει στην Εθνική Ελλάδας, με το Δημήτρη Γιαννούλη να «ξεράνει» τους Βαυαρούς, με μία ασίστ πάρε-βάλε!
Η αναμέτρηση, μέχρι το 80ο λεπτό ήταν στο 1-1, αλλά τότε ήταν που ανέλαβε δράση ο 30χρονος μπακ.
Από τα πλάγια, έκανε το 1-2, με τον Αλέξις Κλοντ-Μορίς και μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Με μία άψογη πάσα, βρήκε τον Αν-Νοά Μασένγκο και εκείνος ανενόχλητος έφερε την ανατροπή για τους φιλοξενούμενους!
Οι οποίοι «άντεξαν», μέχρι το τέλος και πήραν ένα σπουδαίο «τρίποντο». Την ίδια ώρα, ο Δημήτρης Γιαννούλης εκτός από την ασίστ είχε γενικά μία πολύ καλή παρουσία.
Δεν έχασε δευτερόλεπτο από το ματς, με την τελική του βαθμολογία στο Sofascore να είναι 6.8.
Πάρα πολύ καλός στο δημιουργικό κομμάτι, έχοντας 76% ποσοστό ευστοχίας στις πάσες του (32/42), με τις πέντε εξ αυτών να είναι «κλειδιά»!
Σταθερός στα αμυντικά του καθήκοντα, κερδίζοντας 4/9 μονομαχίες που έδωσε σε αέρα και έδαφος, ενώ είχε ένα κλέψιμο και τρεις απομακρύνσεις της μπάλας.
Ωστόσο, αυτό που τον έκανε να «ξεχωρίσει» ήταν αν μη τι άλλο η ασίστ του.