Ο Δημήτρης Γιαννούλης και η Άουγκσμπουργκ «ξέραναν» την Μπάγερν Μονάχου μέσα στο Allianz Arena, με μία ασίστ πάρε-βάλε! Πρώτη ήττα για τους Βαυαρούς στην Bundesliga!

Πλέον, η Μπάγερν Μονάχου δεν είναι αήττητη στην Bundesliga! Η Άουγκμπουργκ (24/01, 1-2) μπόρεσε να «αλώσει» το Allianz Arena, για την 19η αγωνιστική!

Ποιος ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές; Ένας ποδοσφαιριστής, που παίζει στην Εθνική Ελλάδας, με το Δημήτρη Γιαννούλη να «ξεράνει» τους Βαυαρούς, με μία ασίστ πάρε-βάλε!

Η αναμέτρηση, μέχρι το 80ο λεπτό ήταν στο 1-1, αλλά τότε ήταν που ανέλαβε δράση ο 30χρονος μπακ.

Από τα πλάγια, έκανε το 1-2, με τον Αλέξις Κλοντ-Μορίς και μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Με μία άψογη πάσα, βρήκε τον Αν-Νοά Μασένγκο και εκείνος ανενόχλητος έφερε την ανατροπή για τους φιλοξενούμενους!

Οι οποίοι «άντεξαν», μέχρι το τέλος και πήραν ένα σπουδαίο «τρίποντο». Την ίδια ώρα, ο Δημήτρης Γιαννούλης εκτός από την ασίστ είχε γενικά μία πολύ καλή παρουσία.

Δεν έχασε δευτερόλεπτο από το ματς, με την τελική του βαθμολογία στο Sofascore να είναι 6.8.

🚨 First home defeat of the season for FC Bayern whilst still dominating the Bundesliga!



Huge away win for Augsburg.



Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/hwZWPM40HU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2026

Πάρα πολύ καλός στο δημιουργικό κομμάτι, έχοντας 76% ποσοστό ευστοχίας στις πάσες του (32/42), με τις πέντε εξ αυτών να είναι «κλειδιά»!

Σταθερός στα αμυντικά του καθήκοντα, κερδίζοντας 4/9 μονομαχίες που έδωσε σε αέρα και έδαφος, ενώ είχε ένα κλέψιμο και τρεις απομακρύνσεις της μπάλας.

Ωστόσο, αυτό που τον έκανε να «ξεχωρίσει» ήταν αν μη τι άλλο η ασίστ του.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την ασίστ του Δημήτρη Γιαννούλη: