Από την Day 1 στην Μπάγερν Μονάχου κάνει «μαγικά» πράγματα και ο Μάικλ Ολίσε έχει γίνει ο «φόβος» και ο «τρόμος» για όλες τις ομάδες της Bundesliga!

Μία μεταγραφή που έχει γίνει «λίρα 100» για την Μπάγερν Μονάχου! Ο Μάικλ Ολίσε στοίχισε 54.000.000 ευρώ στους Βαυαρούς το καλοκαίρι του 2024 και έχει «εκτοξεύσει» τη χρηματιστηριακή του αξία.

Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός κάνει «μαγικά» πράγματα έχει «τρελάνει» τους πάντες και ο Βενσάν Κομπανί χαμογελάει με τα κατορθώματά του.

𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍’𝐒 𝐓𝐑𝐈𝐎 𝐂𝐇𝐀𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐄 𝟏𝟎𝟎-𝐆𝐎𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐑𝐊 😮



This century, only 7 attacking trios have managed to score 100 goals between them in a season — and all of them played for either Barcelona or Real Madrid 😳



This season, that could change. Kane, Olise &…

Τόσο στο Champions League, όσο και στην Bundesliga. Μάλιστα, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής έχει πετύχει κάτι απίθανο από την ημέρα που πήρε μεταγραφή στην Μπάγερν Μονάχου!

Τι ακριβώς; Με τις επιδόσεις του έχει γίνει ο «φόβος» και ο «τρόμος» κάθε ομάδες που έχει αντιμετωπίσει στην κορυφαία διοργάνωση της Γερμανίας.

Michael Olise is only FOUR assists away from matching Lionel Messi's record for most assists throughout a season in the 21st century… in 20 fewer games 😵🎯



Bayern have got themselves an absolute bargain 😮‍💨



📊 Transfermarkt

Κι όμως, στις 21 Μαρτίου κατάφερε κάτι που μοιάζει ακατόρθωτο, αλλά για τον ίδιο αποδείχθηκε ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν.

Το γκολ του απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου (21/03, 4-0) είχε ακόμα μία «μετάφραση». Ο Μάικλ Ολίσε έχει αντιμετωπίσει 19 διαφορετικές ομάδες στην Bundesliga και έχει γκολ ή ασίστ απέναντι σε κάθε μία.

The run from Michael Olise…the finish from Harry Kane. 🔥🎯



pic.twitter.com/lRMLyT9QBk — Goals Side (@goalsside) April 8, 2026

Κι όμως, έστω και μία φορά έχει συνεισφέρει σε τέρματα της ομάδας του, κόντρα σε οποιαδήποτε κλαμπ έχει βρει απέναντί του στη γερμανική λίγκα.

Κι όλα αυτά, έχοντας μία στατιστική που είναι πάρα πολύ «γεμάτη». Αν δούμε μονάχα τι κάνει φέτος θα αντικρίσουμε 17 γκολ και 29 (!) ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, «οδηγώντας» την Μπάγερν Μονάχου στους στόχους της!

Πού θα σταματήσει; Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει, καθώς τα όσα κάνει είναι «μαγικά»!