Μία μεταγραφή που έχει γίνει «λίρα 100» για την Μπάγερν Μονάχου! Ο Μάικλ Ολίσε στοίχισε 54.000.000 ευρώ στους Βαυαρούς το καλοκαίρι του 2024 και έχει «εκτοξεύσει» τη χρηματιστηριακή του αξία.
Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός κάνει «μαγικά» πράγματα έχει «τρελάνει» τους πάντες και ο Βενσάν Κομπανί χαμογελάει με τα κατορθώματά του.
Τόσο στο Champions League, όσο και στην Bundesliga. Μάλιστα, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής έχει πετύχει κάτι απίθανο από την ημέρα που πήρε μεταγραφή στην Μπάγερν Μονάχου!
Τι ακριβώς; Με τις επιδόσεις του έχει γίνει ο «φόβος» και ο «τρόμος» κάθε ομάδες που έχει αντιμετωπίσει στην κορυφαία διοργάνωση της Γερμανίας.
Κι όμως, στις 21 Μαρτίου κατάφερε κάτι που μοιάζει ακατόρθωτο, αλλά για τον ίδιο αποδείχθηκε ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν.
Το γκολ του απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου (21/03, 4-0) είχε ακόμα μία «μετάφραση». Ο Μάικλ Ολίσε έχει αντιμετωπίσει 19 διαφορετικές ομάδες στην Bundesliga και έχει γκολ ή ασίστ απέναντι σε κάθε μία.
Κι όμως, έστω και μία φορά έχει συνεισφέρει σε τέρματα της ομάδας του, κόντρα σε οποιαδήποτε κλαμπ έχει βρει απέναντί του στη γερμανική λίγκα.
Κι όλα αυτά, έχοντας μία στατιστική που είναι πάρα πολύ «γεμάτη». Αν δούμε μονάχα τι κάνει φέτος θα αντικρίσουμε 17 γκολ και 29 (!) ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, «οδηγώντας» την Μπάγερν Μονάχου στους στόχους της!
Πού θα σταματήσει; Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει, καθώς τα όσα κάνει είναι «μαγικά»!