Ο Χρήστος Μανδάς έκανε το μεγάλο «άλμα». Ανακοινώθηκε από την Μπόρνμουθ και μπήκε σε ένα μικρό «ελληνικό κλαμπ» της Premier League!

Από εδώ και στο εξής, ακόμα ένας Έλληνας θα παίζει στην Premier League! Ο λόγος για τον Χρήστο Μανδά, καθώς πλέον είναι επίσημος ο δανεισμός του στην Μπόρνμουθ!

Τα «κεράσια» έδωσαν τα χέρια, για μία εξάμηνη συμφωνία με τη Λάτσιο, που ωστόσο μπορεί να φέρει και μεταγραφή. Αρκεί, στο τέλος της σεζόν να έχουν «τσεκαριστεί» ορισμένοι όροι, που αφορούν την ομάδα, αλλά και τον παίκτη.

Γιατί ο ΟΦΗ ρίχνει «ματιές» στη μετακίνηση του Μανδά στην Μπόρνμουθ; Ο Χρήστος Μανδάς προβάρει τη φανέλα της Μπόρνμουθ, όμως η συγκεκριμένη κίνηση ίσως επηρεάζει και τον ΟΦΗ.

Παρ’ όλα αυτά, μόνο και μόνο με τη «μετακίνησή» του μπόρεσε να μπει, μέσα σε ένα ιδιαίτερα μικρό «κλαμπ». Άλλωστε, πριν από εκείνον λίγοι ήταν οι Έλληνες τερματοφύλακες που βρέθηκαν στα «μεγάλα σαλόνια» της Αγγλίας.

Πόσοι ήταν αυτοί; Μονάχα τρεις, με τον 24χρονο πορτιέρε να γίνεται το Νο.5!

The first-ever Greek player to represent us 🇬🇷✍️ pic.twitter.com/mhfx4S82f0 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 27, 2026

Κωνσταντίνος Χαλκιάς (2005, Πόρτσμουθ)

Πρώτος, που αποφάσισε να κάνει το βήμα αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς. Τον Γενάρη του 2005, η Πόρτσμουθ αγόρασε τον Έλληνα τερματοφύλακα από τον Παναθηναϊκό έναντι 150.000 ευρώ.

Όμως, το πέρασμά του ήταν σύντομο, καθώς έμεινε στο «Νησί», μόνο για έναν χρόνο, έχοντας πέντε εμφανίσεις.

Μάλιστα, η ομάδα της Premier League στο ίδιο μεταγραφικό «παράθυρο» είχε αποκτήσει και τον Γιάννη Σκοπελίτη από το Αιγάλεω.

Ορέστης Καρνέζης (2017-18, Γουόφορντ):

Δεύτερος στη λίστα είναι ο Ορέστης Καρνέζης. Ένας τερματοφύλακας, που έκανε παρόμοιο δρομολόγιο, με αυτό του Χρήστου Μανδά. Κι αυτό, γιατί από την Ουντινέζε πήγε με δανεισμό στη Γουότφορντ!

Στο πέρασμά του από την Αγγλία συνάντησε και τον Χοσέ Χολέμπας, αφού ήταν και συμπαίκτης του, με τον Ορέστη Καρνέζη να παίζει συνολικά σε 15 αναμετρήσεις της Premier League, σε μία σεζόν.

Οδυσσέας Βλαχοδήμος (2023-24 Νότιγχαμ Φόρεστ, Νιούκαστλ 2024 -):

Τελευταίος στη λίστα είναι ένας παίκτης, που ανήκει ακόμα σε ομάδα της Premier League. Ο λόγος για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο.

Έπειτα από μία μεγάλη καριέρα στην Μπενφίκα, το καλοκαίρι του 2023 αποφάσισε να πάει στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Όμως, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα περίμενε, αφού έπαιξε σε μία σεζόν, μόλις επτά ματς και έπειτα αποχώρησε.

Παρ’ όλα αυτά, παρέμεινε στην Premier League, με τη Νιούκαστλ να βγάζει από τα ταμεία της 23.600.00 ευρώ, για να τον κάνει δικό της. Στις «καρακάξες» μέτρησε μόλις μία συμμετοχή στο Carabao Cup και από το καλοκαίρι είναι δανεικός στη Σεβίλλη.

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος (Μίντλεσμπρο)

Ξεχωριστή αναφορά θα κάνουμε στον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Κι αυτό, γιατί ενώ ήταν στο ρόστερ μίας ομάδας της Premier League, αλλά και στον πάγκο σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, δεν έπαιξε ποτέ.

Συγκεκριμένα, από το 2013, που ήταν στη Μίντλεσμπρο έως και το 2019, ωστόσο, δεν μπόρεσε να κάνει ποτέ το ντεμπούτο του.