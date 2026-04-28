Το ιστορικό ορόσημο της Premier League που «κυνηγά» ο Μπρούνο Φερνάντες και το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο που ισοφάρισε.

Η ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες στον Σέσκο, στη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Μπρέντφορντ (27/04, 2-1), στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Premier League, ήταν ξεχωριστή.

Πέραν της σημασίας που είχε για την ομάδα του, αφού πλέον βρίσκεται μια… ανάσα από την εξασφάλιση μιας θέσης στο επόμενο Champions League, ο Πορτογάλος σταρ έχει δύο λόγους για να χαίρεται.

Αρχικά, με την συγκεκριμένη ασίστ κατάφερε να «πιάσει» τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Μπρούνο Φερνάντες έφτασε τις 140 συμμετοχές σε γκολ στην Premier League (70 γκολ, 70 ασίστ), ακριβώς όσες έχει και ο θρύλος συμπατριώτης του, που μετρά 103 γκολ και 37 ασίστ.

Παράλληλα, όμως, ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στο… κυνήγι και των Τιερί Ανρί και Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Συγκεκριμένα, ο Μπρούνο Φερνάντες έφτασε τις 19 ασίστ στο αγγλικό πρωτάθλημα για τη φετινή σεζόν και έτσι, εάν μοιράσει ακόμα δύο γκολ στους συμπαίκτες του, θα «σπάσει» το ρεκόρ που κατέχουν ο Γάλλος και ο Βέλγος, με τις 20 ασίστ σε μία σεζόν.