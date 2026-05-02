Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν έκρυψε το χαμόγελό του, όταν είδε τον φίλο του, Κώστα Τσιμίκα, στο ειδικό αφιέρωμα που είχε ετοιμαστεί για εκείνον.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια, θα πει αντίο στη Λίβερπουλ, έχοντας κατακτήσει τα πάντα.

Ο Αιγύπτιος σταρ εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία των «reds». Έτσι, το «αντίο» του δεν θα μπορούσε παρά να είναι ιδιαίτερο και αρκετά συγκινητικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Sky Sports ετοίμασε ένα βίντεο-αφιέρωμα, όπου διάφοροι συμπαίκτες, αντίπαλοί, προπονητές και ποδοσφαιρικοί θρύλοι αποχαιρετούν με τον δικό τους τρόπο τον Σαλάχ.

Σε αυτό το βίντεο συμμετείχε και ο Κώστας Τσιμίκας, αφού είναι γνωστό πως αποτελεί έναν πολύ καλό φίλο του Αιγύπτιου θρύλου.

Γι’ αυτό και ο 33χρονος, αμέσως μόλις ο Έλληνας μπακ εμφανίστηκε στην οθόνη, εμφάνισε ένα πλατύ χαμόγελο, ακούγοντας όσα έλεγε για εκείνον.

«Σίγουρα θα λείψει πολύ. Σε όλους στο κλαμπ. Είναι πολύ ευγενικός τύπος. Η κληρονομιά του θα μείνει για πάντα στη Λίβερπουλ. Είναι ο Αιγύπτιος “Scouser”», ανέφερε ο Τσιμίκας μιλώντας για τον Σαλάχ.

