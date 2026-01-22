Ο Χρήστος Μανδάς προβάρει τη φανέλα της Μπόρνμουθ, όμως η συγκεκριμένη κίνηση ίσως επηρεάζει και τον ΟΦΗ.

Ο Χρήστος Μανδάς ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League. Μία κίνηση, που μάλλον μπορεί να βγάλει κερδισμένο και τον… ΟΦΗ!

Ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν έχει πάρει τις ευκαιρίες που ήθελε με τη Λάτσιο, κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Έτσι, εδώ και αρκετό διάστημα, ήταν σε αναζήτηση του επόμενου προορισμού του.

Η Μπόρνμουθ είναι η ομάδα που ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 24χρονο γκολκίπερ και πλέον, μένει να αποσαφηνιστεί ο τρόπος που θα επιτευχθεί το deal με την ιταλική ομάδα.

Το επικρατέστερο σενάριο, είναι να δοθεί δανεικός στον σύλλογο της Premier League, με το κόστος να φτάνει στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, θα συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς στα 17 εκατομμύρια ευρώ, η οποία θα ενεργοποιηθεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

🚨🍒 Bournemouth final package agreed with Lazio for Christos Mandas: potential €20m with add-ons, initial loan with buy option clause. pic.twitter.com/wMvsZ2QH0P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2026

Ωστόσο, ακόμα είναι «ανοιχτό» και το παράθυρο της άμεσης μεταγραφής, σε περίπτωση που τα βρουν οι δύο σύλλογοι.

Πάντως, εάν πράγματι προχωρήσει η μεταγραφή, είτε άμεσα είτε το καλοκαίρι, τότε ο Μανδάς θα βγάλει κερδισμένο και τον… ΟΦΗ! Αυτό συμβαίνει, διότι οι Κρητικοί διατηρούν ένα ποσοστό 10% από ενδεχόμενη πώληση του Έλληνα γκολκίπερ.

Ο ΟΦΗ είχε παραχωρήσει τον Μανδά με μεταγραφή στη Λάτσιο, το καλοκαίρι του 2023, για ένα ποσό λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ, όμως φρόντισε να διατηρήσει και ένα μικρό ποσοστό για το μέλλον.

Μένει να φανεί, πλέον, με ποιο καθεστώς θα μετακινηθεί ο 24χρονος διεθνής στην Αγγλία.