Ο Χρήστος Μανδάς ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League. Μία κίνηση, που μάλλον μπορεί να βγάλει κερδισμένο και τον… ΟΦΗ!
Ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν έχει πάρει τις ευκαιρίες που ήθελε με τη Λάτσιο, κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Έτσι, εδώ και αρκετό διάστημα, ήταν σε αναζήτηση του επόμενου προορισμού του.
Η Μπόρνμουθ είναι η ομάδα που ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 24χρονο γκολκίπερ και πλέον, μένει να αποσαφηνιστεί ο τρόπος που θα επιτευχθεί το deal με την ιταλική ομάδα.
Το επικρατέστερο σενάριο, είναι να δοθεί δανεικός στον σύλλογο της Premier League, με το κόστος να φτάνει στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, θα συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς στα 17 εκατομμύρια ευρώ, η οποία θα ενεργοποιηθεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ωστόσο, ακόμα είναι «ανοιχτό» και το παράθυρο της άμεσης μεταγραφής, σε περίπτωση που τα βρουν οι δύο σύλλογοι.
Πάντως, εάν πράγματι προχωρήσει η μεταγραφή, είτε άμεσα είτε το καλοκαίρι, τότε ο Μανδάς θα βγάλει κερδισμένο και τον… ΟΦΗ! Αυτό συμβαίνει, διότι οι Κρητικοί διατηρούν ένα ποσοστό 10% από ενδεχόμενη πώληση του Έλληνα γκολκίπερ.
Ο ΟΦΗ είχε παραχωρήσει τον Μανδά με μεταγραφή στη Λάτσιο, το καλοκαίρι του 2023, για ένα ποσό λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ, όμως φρόντισε να διατηρήσει και ένα μικρό ποσοστό για το μέλλον.
Μένει να φανεί, πλέον, με ποιο καθεστώς θα μετακινηθεί ο 24χρονος διεθνής στην Αγγλία.