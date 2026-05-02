Ο Λίαμ Ροσένιορ βάζει… δύσκολα στην Τσέλσι και κατέθεσε μήνυση, λίγες ημέρες μετά την απόλυσή του!

Η σύντομη και απογοητευτική θητεία του Λίαμ Ροσένιορ στην Τσέλσι ολοκληρώθηκε μετά από μόλις 23 αγώνες, με τον Άγγλο τεχνικό να καταγράφει αρνητικές επιδόσεις, που τον κατατάσσουν στους πλέον αποτυχημένους προπονητές στην ιστορία του συλλόγου.

Παρά το αποτυχημένο πέρασμα από το Λονδίνο, ο Ροσένιορ φαντάζει ήδη ως ο επικρατέστερος διάδοχος του Ντομενίκο Τεντέσκο στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε, η οποία αναζητά μια νέα αρχή μετά την απώλεια του τίτλου στην Τουρκία, για 12η συνεχόμενη χρονιά.

🚨🔥BREAKING: Liam Rosenior is planning to sue Chelsea after being denied his full payout for the remainder of his six-and-a-half-year contract. 💰



Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ο πρώην προπονητής των «μπλε» βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τη διοίκηση της Τσέλσι, διεκδικώντας την πλήρη καταβολή της αποζημίωσής του για το συμβόλαιό του, που είχε ισχύ έως το… 2032!

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν, η πλευρά του Ροσένιορ θεωρεί παράνομη την άρνηση του κλαμπ να τηρήσει τους οικονομικούς όρους της αρχικής συμφωνίας που είχε διάρκεια για 6,5 χρόνια, με τις δύο πλευρές να οδηγούνται στις αίθουσες των δικαστηρίων λόγω της σημαντικής διαφοράς που προέκυψε στην αποτίμηση της αποζημίωσης μετά την πρόωρη απόλυσή του.