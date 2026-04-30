Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα κατάφερε και τελικά ο Κόμπι Μέινου θα συνεχίσει στο κλαμπ όπου «μεγάλωσε», βάζοντας μία «χρυσή» υπογραφή!

Πριν από λίγο καιρό κανείς δεν το περίμενε. Όμως, τελικά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπόρεσε να πείσει τον Κόμπι Μέινου να παραμείνει.

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής είχε χάσει σημαντικό χρόνο συμμετοχής, με την παρουσία του Ρούμπεν Αμορίμ στους «κόκκινους διαβόλους».

Παρ’ όλα αυτά, έχουν αλλάξει σχεδόν τα πάντα, από την ημέρα που ο Μάικλ Κάρικ πάτησε το πόδι του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Kobbie Mainoo, forever United ✍️❤️ — Manchester United (@ManUtd) April 30, 2026

Ο Κόμπι Μέινου έχει πάρει σημαντικά λεπτά συμμετοχής, είναι μέσα στα πλάνα του Άγγλου τεχνικού και το θέμα ανανέωσης πήρε… μπροστά.

Οι ιθύνοντες του κλαμπ, αφού είδαν ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα αποφάσισαν να προχωρήσουν και σε μία αναπροσαρμογή του ήδη υπάρχουν συμβολαίου του.

Για την ακρίβεια, ο 21χρονος χαφ είπε «ναι» σε μία συμφωνία, που θα τον κρατήσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2031! Δηλαδή, για τα επόμενα 5.5 περίπου χρόνια.

🚨 Kobbie Mainoo is set for a 𝟲𝟱𝟬% PAY RISE at Manchester United. 💰



📈 His new deal would see him jump from £20,000-a-week to around £150,000-a-week.



(Source: Daily Mail) pic.twitter.com/T27Cwo6nTC — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 30, 2026

Την ίδια ώρα, με την υπογραφή του δέχτηκε και μία πάρα πολύ γερή αύξηση στον μισθό του. Ο Κόμπι Μέινου ήταν από τους παίκτες που είχαν τα… χαμηλότερα συμβόλαια στο ρόστερ των «κόκκινων διαβόλων».

Όμως, αυτό άλλαξε, αφού από τις 20.000 λίρες την εβδομάδα πήγε στις 150.000! Δηλαδή, πήρε μία αύξηση της τάξεως του 650%, όπως αναφέρει και η «Daily Mail»!

Και όλα αυτά, ενώ πριν από λίγους μήνες, έμοιαζε να είναι με το… ενάμισι πόδι εκτός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.