Μπορεί ο Μπάμπης Κωστούλας τον τελευταίο καιρό να μην έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής, αλλά ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ «έδειξε» πόσο τον εμπιστεύεται!

Τον τελευταίο καιρό ο Μπάμπης Κωστούλας δεν έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής στην Μπράιτον. Οι πολύ καλές εμφανίσεις του Ντάνι Γουέλμπεκ έχουν «στερήσει» λεπτά από τον Έλληνα επιθετικό.

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μιλάμε για την πρώτη σεζόν του στην Premier League. Μπορεί τις τελευταίες αγωνιστικές να έχει «περιοριστεί» στις επιλογές του Φαμπιάν Χιούρτζελερ. Όμως, ο Γερμανός τεχνικός δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει σε εκείνον.

Το κάθε άλλο, αφού οι δηλώσεις του στο «Sussex World» ήταν αρκετές, ώστε να «δείξουν» ακριβώς πόσο πολλή εμπιστοσύνη υπάρχει στον νεαρό φορ.

Ο προπονητής της Μπράιτον αποθέωσε τον Μπάμπη Κωστούλα για όσα έκανε απέναντι στην Τότεναμ (18/04, 2-2)!

Συγκεκριμένα, τόνισε πως ο Έλληνας επιθετικός ήταν δραστήριος, τόσο στην επίθεση, όσο και στην άμυνα. Γεγονός, που χαροποίησε ιδιαίτερα τον Γερμανό τεχνικό.

Μάλιστα, στο «κλείσιμο» των δηλώσεών του για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακό τόνισε πως έχει να κάνει με έναν παίκτη με τρομερές δυνατότητες.

Όμως, λόγω το νεαρό της ηλικίας του γνωρίζει πως θέλει χρόνο και υποστήριξη, ώστε να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Μπράιτον.

Σε μερικές δηλώσεις του Φαμπιάν Χιούρτζελερ, που «δείχνουν» γιατί η ομάδα της Premier League δαπάνησε τόσα πολλά εκατομμύρια για να κάνει δικό της τον Μπάμπη Κωστούλα.

Αναλυτικά, τι είπε ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ για τον Μπάμπη Κωστούλα:

«Αν ένας παίκτης είναι απογοητευμένος, δεν μπορεί να έχει τέτοια επίδραση στο ματς.

Ο Μπάμπης έδειξε τα πάντα το Σαββατοκύριακο, όταν μπήκε μεγάλη επίδραση. Έδειξε καλή προσπάθεια για την ομάδα, έπαιξε καλά, αμύνθηκε καλά, επιτέθηκε καλά.

Έτσι, λοιπόν, χάρηκα πολύ γι’ αυτόν, επειδή, όπως και ο Τζορτζίνιο, απέδειξε ότι σε κάθε προπόνηση τώρα, συνέχισε να εργάζεται σκληρά. Συνεχίζει να πιστεύει στις δικές του ικανότητες.

Γνωρίζουμε ότι έχει απίστευτες δυνατότητες. Γνωρίζουμε επίσης ότι είναι αρκετά νέος, οπότε προσπαθούμε να του δώσουμε την υποστήριξη που χρειάζεται και μακροπρόθεσμα θα είναι ένας σημαντικός παίκτης για εμάς».