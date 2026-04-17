Όλα δείχνουν πως ο Κώστας Τσιμίκας, όχι μόνο θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ, αλλά θα παραμείνει και εν όψει της νέας σεζόν!

Η Λίβερπουλ θα έχει ένα αρκετά «ζωηρό» καλοκαίρι. Άντριου Ρόμπερτσον, Μοχάμεντ Σαλάχ έχει γίνει γνωστό πως θα πουν «αντίο», ενώ και το μέλλον του Άρνε Σλοτ είναι στον «αέρα».

Η άσχημη πορεία των «κόκκινων», αλλά και το γεγονός πως έμειναν εκτός στόχων από πολύ νωρίς μπορεί να φέρει εξελίξεις.

Ωστόσο, ακόμα και να συνεχίσει ο Ολλανδός τεχνικός στο Μέρσεϊσαϊντ, προφανώς και θα μιλάμε για ένα πολύ ενδιαφέρον μεταγραφικό «παζάρι».

Παρά το γεγονός πως η Λίβερπουλ προχώρησε σε πολλές αλλαγές στο ρόστερ της, πιθανόν να συμβεί κάτι ανάλογο και σε λίγους μήνες. Εφόσον υπάρχουν αποχωρήσεις, το ίδιο θα συμβεί και με τις αφίξεις.

Όμως, υπάρχει ακόμα μία «ιδιαίτερη κατηγορία». Αυτή των επιστροφών. Αρκετοί είναι οι παίκτες που έχουν φύγει από τους «reds» με τη μορφή δανεισμού.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Κώστας Τσιμίκας! Ο Έλληνας αριστερός μπακ, μετά την απόκτηση του Μίλος Κέρκεζ δεν θα είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής.

Κι αυτό, γιατί στην ομάδα υπήρχε και ο Άντριου Ρόμπερτσον. Επομένως, το αριστερό άκρο της άμυνας έμοιαζε να είναι «καλυμμένο». Τον περασμένο Γενάρη υπήρξαν πολλά σενάρια που «έστελναν» τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού πίσω στη Λίβερπουλ.

Όμως, το γεγονός πως η Ρόμα δεν βρήκε αντικαταστάτη και ότι ο Άντριου Ρόμπερτσον δεν αποχώρησε δεν έφερε την «επανασύνδεση». Ωστόσο, το καλοκαίρι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.

O Σκωτσέζος μπακ θα αποτελεί παρελθόν και μία θέση θα είναι κενή. Γι’ αυτό και ο Κώστας Τσιμίκας όλα δείχνουν ότι θα «μοιραστεί» το αριστερό άκρο της άμυνας με τον Μίλος Κέρκεζ.

Τουλάχιστον, αυτό είπε ο Άρνε Σλοτ στη συνέντευξη Τύπου, πριν την αναμέτρηση με την Έβερτον, λέγοντας: «Kostas is coming back».

Αναλυτικά, τι είπε ο Άρνε Σλοτ:

«Το περασμένο καλοκαίρι, κάναμε αρκετές μεταγραφές και γι’ αυτό ανταλλάξαμε τόσο πολύ. Σε τέσσερα μεταγραφικά παράθυρα από τότε που είμαι εδώ, είχαμε καθαρή δαπάνη 150 εκατομμυρίων λιρών (203 εκατομμύρια δολάρια), νομίζω. Αυτό λέει τι είδους σύλλογος είμαστε. Ξέρουμε ότι αγοράζουμε τουλάχιστον δύο παίκτες, αλλά ο Κώστας [Τσιμίκας] επιστρέφει».