Τι άλλο να κάνει ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος; Ήταν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΙΘΑΝΟΣ απέναντι στη Γουλβς (10/04, 4-0), με μία εμφάνιση που θα θυμάται για πάντα!

Τον τελευταίο καιρό ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος κάνει «μαγικά» πράγματα με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ.

Αποκορύφωμα όλων η εμφάνισή του στην 32η αγωνιστική της Premier League απέναντι στη Γουλβς (11/04, 4-0).

Τα «σφυριά» μπόρεσαν μετά από πάρα πολύ καιρό να «ξεκολλήσουν» από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού, αφού είναι στους 32 βαθμούς και στο +2 από την Τότεναμ.

Come on you Irons ⚒ pic.twitter.com/wSujrLn0OI — West Ham United (@WestHam) April 10, 2026

Πρωταγωνιστής; Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής στο 42ο λεπτό ήταν αυτός που με κεφαλιά «άνοιξε» το σκορ και «έδειξε» τον δρόμο στην ομάδα του.

Στο 83’ «χτύπησε» ξανά και πέτυχε για πρώτη φορά στην καριέρα του δύο γκολ σε ένα ματς, αφού με ένα γυριστό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

This is the goal that currently has Tottenham Hotspur in the relegation zone.



Konstantinos Mavropanos heads West Ham United in front against Wolves.



West Ham have won their last five Premier League home games against Wolves.



How dearly they would love to make it six. pic.twitter.com/3ho4FFN2Zh — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 10, 2026

Φυσικά, η εμφάνισή του δεν είχε μόνο γκολ, αφού ήταν εξαιρετικός και στα αμυντικά του καθήκοντα. Είχε ένα κλέψιμο, επτά απομακρύνσεις της μπάλας, 6/7 κερδισμένες μονομαχίες, ενώ φυσικά ήταν και ο MVP της ομάδας του!

Για την ακρίβεια και σύμφωνα με το Sofascore, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος «μάζεψε» 9.7 στο σύστημα αξιολόγησης! Και όχι μόνο αυτό.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🚨GOAL WEST HAM SCORES !

MAVROPANOS SCORES A BRACE!



WEST HAM 4-0 WOLVES



https://t.co/L08UctSyGt — LIVE GOALS (@FTLiveGoals) April 10, 2026

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε την «καλύτερη εμφάνιση» κεντρικού αμυντικού, που έχουμε για τη φετινή σεζόν!

Κι όμως, αφού κανείς άλλος δεν είχε ποτέ μεγαλύτερη βαθμολογία, ανεξάρτητα ομάδας!



Μέχρι πρότινος ο Μαλίκ Τιαό της Νιούκαστλ είχε ως «καλύτερη εμφάνιση» αυτή απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (04/01, 2-0), όμως, από σήμερα και μέχρι κάποιος να τον «ξεπεράσει» ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος θα έχει την πρωτιά!

