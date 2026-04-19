Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι μπαίνουν στην τελική ευθεία για τη μεγάλη «μάχη» της Premier League, με τους «πολίτες» να φέρνουν… τούμπα τις πιθανότητες έπειτα από την τεράστια νίκη κόντρα στους Λονδρέζους.

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε μία τεράστια νίκη κόντρα στην Άρσεναλ, στο Έτιχαντ, επικρατώντας με 2-1 (19/04) και έτσι, η «μάχη» για τη φετινή Premier League έχει πάρει πραγματική… φωτιά!

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκεται πια μόλις στο -3 από τους πρωτοπόρους «κανονιέρηδες», αλλά έχει ματς λιγότερο. Κάτι που σημαίνει πως υπάρχουν πια πολλές πιθανότητες ισοβαθμίας μεταξύ των δύο ομάδων.

Πάντως, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στην αλλαγή των πιθανοτήτων κατάκτησης της Premier League από τις 19 Μαρτίου, έως σήμερα.

Συγκεκριμένα, πριν από ακριβώς έναν μήνα, η Άρσεναλ είχε 91% πιθανότητες κατάκτησης, έναντι 9%της Μάντσεστερ Σίτι. Πλέον, όμως, ακριβώς μετά από έναν μήνα, οι «πολίτες» έχουν φέρει τα πάντα… τούμπα! Έπειτα από την επικράτηση το απόγευμα της Κυριακής (19/04), η Σίτι είναι μπροστά με 56%, ενώ η Άρσεναλ έχει πια 44%!

Premier League odds on MARCH 19th:

📈91% Arsenal

📉9% Man City



Premier League odds on APRIL 19th:

📈56% Man City

📉44% Arsenal pic.twitter.com/0agd0zlVzd — Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 19, 2026

Το φινάλε της διαδρομής, λοιπόν, προμηνύεται… θρίλερ! Γι’ αυτό αξίζει να ρίξουμε και μια ματιά στο πρόγραμμα των δύο διεκδικητών.

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι:

Μπέρνλι (εκτός)

Κρίσταλ Πάλας (εκτός)

Έβερτον (εκτός)

Μπρέντφορντ (εντός)

Μπόρνμουθ (εκτός)

Άστον Βίλα (εντός)

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ:

Νιούκαστλ (εντός)

Φούλαμ (εντός)

Γουέστ Χαμ (εκτός)

Μπέρνλι (εντός)

Κρίσταλ Πάλας (εκτός)