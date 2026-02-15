Η μετάδοση της ήττας της Μπράιτον από τη Λίβερπουλ (14/02, 3-0) για το FA Cup και ο Μπάμπης Κωστούλας, έφεραν στο προσκήνιο ένα φοβερό σχόλιο στο Twitter.

Ξεκίνησε βασικός στο «Άνφιλντ» απέναντι στη Λίβερπουλ, αλλά ο Μπάμπης Κωστούλας δεν κατάφερε να προσφέρει κάτι ώστε η Μπράιτον να μην γνωρίσει την ήττα με 3-0 (14/02) και να μείνει εκτός συνέχειας του FA Cup.

Ο Έλληνας επιθετικός έμεινε στον αγωνιστικό χώρο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τον προπονητή του, Φάμπιαν Χούρτζελερ, να αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του, δίνοντάς του σημαντικό χρόνο συμμετοχής.

Αν και δεν ξεχώρισε μέσα στο γήπεδο, ο Κωστούλας τράβηξε τα βλέμματα στα social media και ειδικά στο X, όπου ένας χρήστης δημοσίευσε ένα αιχμηρό σχόλιο με αποδέκτη τον πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντάρεν Φλέτσερ.

Ο Φλέτσερ, που πλέον εργάζεται ως σχολιαστής σε BBC και TNT Sports, δυσκολεύτηκε επανειλημμένα να προφέρει σωστά το όνομα του πρώην φορ του Ολυμπιακού, αποκαλώντας τον κατά τη διάρκεια της μετάδοσης «Κατσούλα» και «Κατσούλη».

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντίδραση του φιλάθλου, ο οποίος με ανάρτησή του τον επέκρινε, επισημαίνοντας τη σωστή προφορά και τονίζοντας πως, δεδομένων των αποδοχών του, θα έπρεπε να είναι καλύτερα προετοιμασμένος.

«Ντάρεν Φλέτσερ σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε την έρευνά σας και να βρείτε τα σωστά ονόματα των παικτών; Ο επιθετικός της Μπράιτον ονομάζεται ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ, παρακαλώ (μην τον) αποκαλείτε «Κατσούλας». Πληρώνεστε αρκετά για να το κάνετε σωστά».