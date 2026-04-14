Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχωρεί από τη Λίβερπουλ, αφήνοντας πίσω του μία μεγάλη «ιστορία», αλλά και ένα τεράστιο ποσό για να πει «αντίο»!

Ένα «αντίο» που έσκασε σαν… βόμβα. Όλα έδειχναν πως είχαν λυθεί οι όποιες διαφορές υπήρχαν τον τελευταίο καιρό με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

Ωστόσο, ο Αιγύπτιος εξτρέμ με μία ανάρτησή του στα social media έκανε γνωστό, πως διανύει την τελευταία του σεζόν με τους «reds».

🚨 Mo Salah will leave Liverpool on a free transfer. Parties came to an agreement over a termination in a similar manner to the exit the club negotiated with Jurgen Klopp when he decided to leave #LFC. pic.twitter.com/sVyChqoW4Y — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 24, 2026

Ακόμα και αν πριν από περίπου έναν χρόνο, είχε υπογράψει συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2027! Οι δύο πλευρές αποφάσισαν από κοινού να λύσουν τη συνεργασία τους, με υποχωρήσεις που κανείς δεν θα περίμενε.

Αρχικά, η Λίβερπουλ θα αφήσει τον Μοχάμεντ Σαλάχ να αποχωρήσει ως ελεύθερος! Ακόμα και αν μιλάμε για έναν «θρύλο» της, δεν θα ζητήσει ούτε ένα ευρώ, ώστε να κάνει πιο εύκολη μία μετακίνησή του.

Ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής θα πει «αντίο» στο Μέρσεϊσαϊντ, χωρίς να εισπράξει ούτε ένα ευρώ από το συμβόλαιο της επόμενης σεζόν!

“A good dancer must know when to leave the stage.”



Mohamed Salah knows that phrase – often used by Kenyan academic Patrick Lumumba – very well.



While he still considers himself an elite performer, this is the right moment for him to leave Liverpool.



His summer exit ensures… pic.twitter.com/CQ7PvLmEYX — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 24, 2026

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποφάσισε να μην ζητήσει καθόλου χρήματα από τη Λίβερπουλ, ώστε να μην την επιβαρύνει περισσότερο οικονομικά.

Κι αυτό, γιατί θέλει να της δώσει την ευκαιρία, να βρει πιο εύκολα τον αντικαταστάτη του. Άλλωστε, το συμβόλαιό του ήταν το λιγότερο «τσουχτερό».

Για την ακρίβεια, όπως αναφέρουν και τα μεγαλύτερα ΜΜΕ της Αγγλίας, ο πρώην παίκτης της Ρόμα έβαζε στα ταμεία του 400.000 λίρες την εβδομάδα!

.@talkSPORT understands Mo Salah has effectively walked away from the last year of his £400,000-a-week #LFC contract to allow him to leave for free. With @JacobsBen — Alex Crook ⚽️🎙 (@alex_crook) March 24, 2026

Τι σημαίνει αυτό; Ότι πρακτικά, ο Μοχάμεντ Σαλάχ άφησε ένα πολύ μεγάλο ποσό χωρίς τα μπόνους, προκειμένου να αποχωρήσει ως ελεύθερος, αλλά και χωρίς να επιβαρύνει την ομάδα του!

Πιο συγκεκριμένα, «αποχώρησε» από 1.600.000 λίρες τον μήνα ή καλύτερα από ένα συμβόλαιο που «αγγίζει» περίπου τις 20.000.000 λίρες τον χρόνο!

Ένα ποσό που μόνο μικρό δεν το λες…