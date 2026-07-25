Ο Χρήστος Τζόλης έκανε μία «μαγική» σεζόν στο Βέλγιο, όμως το «κλειδί» της μεταγραφής του στην Άρσεναλ εντοπίζεται, μάλλον, κάπου αλλού…

Ο Χρήστος Τζόλης πάλεψε, δούλεψε σκληρά και δικαιώθηκε, όντας πλέον έτοιμος να ζήσει το απόλυτο όνειρο.

Μετά από μία συγκλονιστική σεζόν στο Βέλγιο με την Κλαμπ Μπριζ, η Άρσεναλ τού «χτύπησε» την πόρτα. Όπως είναι λογικό, όταν σε καλούν οι πρωταθλητές Αγγλίας, δύσκολα μπορείς να πεις «όχι».

Energy. Instinct. End product.



Christos Tzolis is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/NP7QHI3u15 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Πώς ο Τζόλης, όμως, τράβηξε το βλέμμα της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα; Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί εύκολα, χωρίς να τον αδικήσει κανείς, πως και μόνο με τους αριθμούς που είχε την περασμένη σεζόν, άξιζε μία θέση στους κορυφαίους συλλόγους της Premier League.

Άλλωστε, ο διεθνής εξτρέμ κατάφερε κάτι που μοιάζει… διαστημικό. Αγωνίστηκε συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις σε 52 παιχνίδια. Σε αυτά, η συνεισφορά του σε γκολ για τον βελγικό σύλλογο έφτασε στον «μυθικό» αριθμό 51! Σκόραρε σε 22 περιπτώσεις, έχοντας παράλληλα και 29 ασίστ. Εξωπραγματικό…

Ωστόσο, το επιτελείο του Αρτέτα, πιθανότατα, τον… ερωτεύθηκε για διαφορετικούς λόγους. Ρίχνοντας μια πιο αναλυτική ματιά στα στατιστικά του ταλαντούχου εξτρέμ στο βελγικό πρωτάθλημα, εντοπίζει κανείς ένα στοιχείο που «δένει» απόλυτα με τον τρόπο παιχνιδιού της Άρσεναλ.

Ο Τζόλης δημιούργησε συνολικά 135 ευκαιρίες για γκολ στο πρωτάθλημα για την Κλαμπ Μπριζ, με τις 52 εξ αυτών να έρχονται από στημένες φάσεις! Δηλαδή, το δυνατότερο επιθετικό «χαρτί» των πρωταθλητών Αγγλίας τα τελευταία χρόνια και ιδίως την περασμένη σεζόν, όπου έφτασαν μέχρι και την κατάκτηση του τίτλου.

Δίχως καμία αμφιβολία, αυτό το στοιχείο δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Μικέλ Αρτέτα, που ίσως βρήκε τον… άνθρωπό του και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.