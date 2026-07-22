Όπως το 2022, έτσι και τώρα, η Τσέλσι «έσπασε» το ρεκόρ αγοράς της για έναν ποδοσφαιριστή, αμέσως μετά από ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Τσέλσι τίναξε την… μπάνκα στον αέρα για ακόμα μία φορά!

Λίγες ημέρες μετά το φινάλε του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι Λονδρέζοι προχώρησαν στην ανακοίνωση της απόκτησης του Μόργκαν Ρότζερς από την Άστον Βίλα.

Μάλιστα, πρόκειται για νέο ρεκόρ μεταγραφής στην ιστορία τους, αφού για να τον εντάξουν στο ρόστερ τους δαπάνησαν ένα ποσό που αγγίζει τα 138 εκατομμύρια ευρώ!

Άξιο αναφοράς είναι πως η προηγούμενη φορά, που η Τσέλσι είχε πραγματοποιήσει ρεκόρ μεταγραφής, είχε έρθει ξανά μετά το τέλος ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά το φινάλε του Μουντιάλ στο Κατάρ το 2022, οι «μπλε» έκαναν δικό τους τον Έντσο Φερνάντες από την Μπενφίκα, στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, βγάζοντας από τα ταμεία τους ένα ποσό που έφτασε στα 121 εκατομμύρια ευρώ.

Από εκεί και πέρα, την 5άδα των ακριβότερων μεταγραφών για την Τσέλσι συμπληρώνουν ακόμα τρεις κινήσεις, που χρειάστηκαν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για τους Μόισες Καϊσέδο (116 εκ. ευρώ από Μπράιτον), Ρομέλου Λουκάκου (113 εκ. ευρώ από Ίντερ) και Κάι Χάβερτς (100 εκ. ευρώ από Μπάγερ Λεβερκούζεν).