Ο Χρήστος Τζόλης έγινε επίσημα «κανονιέρης» και ταυτόχρονα, «σκαρφάλωσε» αμέσως σε μία ξεχωριστή 4άδα της Άρσεναλ.

Από την Πέμπτη (23/07) ο Χρήστος Τζόλης έχει κάνει και επισήμως το όνειρό του πραγματικότητα.

Η Άρσεναλ προχώρησε στην απόκτηση του ταλαντούχου Έλληνα εξτρέμ, δαπανώντας 40 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τον κάνει δικό της από την Κλαμπ Μπριζ.

Την περασμένη σεζόν, ο Τζόλης πραγματοποίησε μία χρονιά-φωτιά, καταγράφοντας 22 γκολ και 29 ασίστ, σε σύνολο 52 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις με τους Βέλγους.

Ο Τζόλης «σπάει» τον κανόνα των Ελλήνων της Άρσεναλ Ο Χρήστος Τζόλης ανήκει με κάθε επισημότητα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Άρσεναλ, παρεκκλίνοντας από μία επαναλαμβανόμενη ελληνική «σύμπτωση».

Όπως είναι λογικό, οι εμφανίσεις του δεν γινόταν να περάσουν απαρατήρητες, με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα να μην χάνει καθόλου χρόνου και να τον φέρνει στο Βόρειο Λονδίνο ως αντικαταστάτη του Λεάντρο Τροσάρ.

Από εκεί και πέρα, όμως, αξίζει να σημειωθεί πως η μεταγραφή του 24χρονου εξτρέμ κατάφερε να μπει σε μία ιδιαίτερη 4άδα στην ιστορία της Άρσεναλ. Συγκεκριμένα, «σκαρφάλωσε» στην 4η θέση της λίστας με τα πιο ακριβά εξτρέμ που έχουν αγοράσει οι «κανονιέρηδες»!

Στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης λίστας βρίσκεται, φυσικά, ο Νικολά Πεπέ, για τον οποίο δαπανήθηκαν 80 εκατομμύρια ώστε να αποκτηθεί από τη Λίλ. Ωστόσο, ποτέ δεν κατάφερε να προσφέρει όσα περίμεναν οι άνθρωποι της Άρσεναλ.

Στη δεύτερη θέση είναι ο Μαντουέκε, με μία μεταγραφή 56 εκατομμυρίων για να μετακομίσει από την Τσέλσι, ενώ έπειτα ακολουθεί ο Αλέξις Σάντσες, με 42.5 εκατομμύρια ευρώ από την Μπαρτσελόνα.

Πλέον, στην αμέσως επόμενη θέση της λίστας είναι ο Χρήστος Τζόλης, με τα 40 εκατομμύρια που δόθηκαν στην Κλαμπ Μπριζ, ώστε να πει το «ναι».