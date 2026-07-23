Ο Χρήστος Τζόλης ανήκει με κάθε επισημότητα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Άρσεναλ, παρεκκλίνοντας από μία επαναλαμβανόμενη ελληνική «σύμπτωση».

«Η εξάσκηση φέρνει την τελειότητα. Να το κάνεις ξανά και ξανά και ξανά. Μέχρι να γίνει η δεύτερη φύση σου. Ενέργεια, ένστικτο, τελικό αποτέλεσμα. Όλα είναι θέμα αριθμών. Κι εμείς μόλις ανεβάσαμε τους δικούς μας…»

Αυτά τα λόγια συνόδευσαν το βίντεο της ανακοίνωσης της απόκτησης του Χρήστου Τζόλη από την Άρσεναλ. Μεγάλη ημέρα η 23η του Ιούλη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ακόμα μεγαλύτερο και το κατόρθωμα του Έλληνα επιθετικού να εξαργυρώσει την διαρκώς ανοδική του πορεία στην Κλαμπ Μπριζ, με την μεταγραφή του στους πρωταθλητές Αγγλίας.

Το μεσημέρη της Πέμπτης (23/7) μπήκε και η βούλα στην μετακίνηση του Χρήστου Τζόλη στους «Κανονιέρηδες», διαλέγοντας το Νο17. Μία στιγμή ορόσημα στην καριέρα του αλλά και μία στιγμή επιβράβρευσης για την επιμονή του. Διότι το παν δεν είναι να πέσεις αλλά να κατορθώσεις να σηκωθείς. Και ο Χρήστος Τζόλης τα κατάφερε και με το παραπάνω.

Ο 24χρονος επιθετικός ανήκει πλέον με κάθε επισημότητα στο έμψυχο δυναμικό της Άρσεναλ, μεγαλώνοντας τη λίστα των Ελλήνων που έχουν αγωνιστεί στην Premier League αλλά και τους «Κανονιέρηδες» συγκεκριμένα. Όλοι τους με μία κοινή συνισταμένη που ο Χρήστος Τζόλης διαφοροποίησε. Δείγμα και της μετάλλαξης του ελληνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι πρότινος, τη φανέλα της ομάδας του Βορείου Λονδίνου είχαν φορέσει τρεις Έλληνες. Η αρχή έγινε με τον Στάθη Ταυλαρίδη που μετέπειτα έκανε σπουδαία καριέρα στο Championat με την Σετν-Ετιέν (Αύγουστος 2001 με Γενάρης 2003), ενώ έπρεπε να περάσουν 15 ολόκληρα χρόνια για να δοθεί η συνέχεια.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος – Sokratis για τους Βρετανούς και τους φίλους της Άρσεναλ – αποτελεί φυσικά εκείνον που έρχεται πρώτα στον νου των Εγγλέζων όταν ακούν Ελλάδα, με τα 69 παιχνίδια που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας.

Λίγους μήνες πριν, «Κανονιέρης» είχε γίνει και ο Ντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος έχει πλέον θέση βασικού στο κέντρο της άμυνας της Γουέστ Χαμ. Ποιος ο «κανόνας» που έσπασε λοιπόν ο Τζόλης;

Ήταν όλοι τους αμυντικοί και μάλιστα σέντερ μπακ. Αυτό άλλωστε αποτελούσε για χρόνια το κύριο στοιχείο του ελληνικού ποδοσφαίρου και μέχρι πρότινος η… βιτρίνα. Γεγονός που έχει ισοσταθμιστεί αν όχι ανατραπεί τα τελευταία χρόνια, με την διαφορετική ροπή και τρόπο παιχνιδιού του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και των εξαγώγιμων «προϊόντων» του.

Ο Χρήστος Τζόλης λοιπόν αποτελεί τον πρώτο μεσοεπιθετικό – για να καλυφθεί όλο το φάσμα – που θα αγωνιστεί για λογαριασμό της Άρσεναλ.