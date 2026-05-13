Ο Μάικλ Κάρικ είπε «ναι» στη δύσκολη «αποστολή» και λίγο καιρό αργότερα μοιάζει να έχει «κερδίσει» για τα καλά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πριν λίγους μήνες έμοιαζε να είναι στο… χείλος του γκρεμού.

Η σεζόν ξεκίνησε χωρίς Ευρώπη, στην Premier League τα πράγματα δεν πήγαιναν πολύ καλά, ενώ στο Carabao Cup και το FA Cup είπε «αντίο» από νωρίς.

Και τότε εμφανίστηκε ο Μάικλ Κάρικ. Ο Άγγλος τεχνικός ήταν μαζί με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ οι δύο υποψήφιοι, για να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία.

🚨💣 Manchester United and Michael Carrick are set to continue together next season and beyond.



Chances increasing for weeks as reported and everyone at #MUFC feels he should stay.



Players, management, everyone on same page.



Next step: talks to final stages and new deal. pic.twitter.com/rdwdxViWHx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

Τελικά, ο «κλήρος» έπεσε στον Μάικλ Κάρικ και λίγους μήνες αργότερα έγινε και το Νο.1 φαβορί, για την επόμενη μέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Το «πώς»; Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, καθώς τα πεπραγμένα του στους «κόκκινους διαβόλους» είναι το λιγότερο εντυπωσιακά.

BREAKING: Manchester United are ready to open talks with Michael Carrick over continuing as head coach beyond the end of the season. pic.twitter.com/OGZsSlqP2x — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 13, 2026

Όμως, ας πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Αρχικά, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμοιαζε «χαμένη», μετά την αποχώρηση του Ρούμπεν Αμορίμ.

Ωστόσο, από το… πουθενά και με έναν «αθόρυβο» τρόπο βρέθηκε να «κλειδώνει» τη συμμετοχή της στο επόμενο Champions League!

Ας μην ξεχνάμε πως από την ημέρα που ανέλαβε το κλαμπ ο Μάικλ Κάρικ είναι αυτό με τους περισσότερους πόντους στην Premier League (33).

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Manchester United are now ready to open talks with Michael Carrick about becoming their permanent head coach from next season.



Since he took the job in January, Michael Carrick has seen Manchester United win the most points in the Premier League:



33 —… pic.twitter.com/wadmx5rB21 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 13, 2026

Την ίδια ώρα, ο Άγγλος προπονητής παραμένει αήττητος απέναντι σε όλες τις ομάδες του Big-6, καθώς στις δύο του θητείες μετράει έξι νίκες και μία ισοπαλία!

Μία ακόμα «νίκη» του έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Πάρα πολλοί από αυτούς ήταν απογοητευμένοι από τη διαχείρισή τους και την πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Κόμπι Μέινου. Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής ήταν με το… ενάμισι πόδι εκτός «κόκκινων διαβόλων». Όμως, ο Μάικλ Κάρικ τού έδωσε βασικό ρόλο και όλα έχουν αλλάξει, καθώς πλέον υπέγραψε νέο συμβόλαιο!

Λόγοι αρκετοί, ώστε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να θέλει την παραμονή του και μετά το τέλος της σεζόν…