Η Premier League μπαίνει στην πιο κρίσιμη τελική της ευθεία. Ποιους δύο αντιπάλους αντιμετωπίζουν οι Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι;

Η Μάντσεστερ Σίτι διατήρησε ολοζώντανες τις ελπίδες της για τον τίτλο, επικρατώντας με 3-0 της Κρίσταλ Πάλας (13/05), αποτέλεσμα που τη φέρνει ξανά σε απόσταση αναπνοής, μόλις δύο βαθμών, από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Με δύο αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της Premier League, οι «κανονιέρηδες» των 79 βαθμών κρατούν την τύχη στα χέρια τους, έχοντας μάλιστα θεωρητικά ευκολότερο έργο, αφού αντιμετωπίζουν την ήδη υποβιβασμένη Μπέρνλι και την Κρίσταλ Πάλας, η οποία αναμένεται να είναι στραμμένη στον επερχόμενο τελικό του Conference League κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Αντίθετα, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, που ακολουθεί με 77 βαθμούς, καλείται να εξαντλήσει τις πιθανότητές της στα παιχνίδια με την Μπόρνμουθ εκτός έδρας και την Άστον Βίλα στο γήπεδό της, περιμένοντας παράλληλα κάποιο στραβοπάτημα της αντιπάλου της.

There are now only two days when the Premier League title can be won… — Premier League (@premierleague) May 13, 2026

Τα ματς των δύο «μονομάχων» στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της Premier League:

37η Αγωνιστική

Άρσεναλ – Μπέρνλι

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι

38η Αγωνιστική

Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ

Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα