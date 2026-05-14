Η Μάντσεστερ Σίτι διατήρησε ολοζώντανες τις ελπίδες της για τον τίτλο, επικρατώντας με 3-0 της Κρίσταλ Πάλας (13/05), αποτέλεσμα που τη φέρνει ξανά σε απόσταση αναπνοής, μόλις δύο βαθμών, από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.
Με δύο αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της Premier League, οι «κανονιέρηδες» των 79 βαθμών κρατούν την τύχη στα χέρια τους, έχοντας μάλιστα θεωρητικά ευκολότερο έργο, αφού αντιμετωπίζουν την ήδη υποβιβασμένη Μπέρνλι και την Κρίσταλ Πάλας, η οποία αναμένεται να είναι στραμμένη στον επερχόμενο τελικό του Conference League κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο.
Αντίθετα, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, που ακολουθεί με 77 βαθμούς, καλείται να εξαντλήσει τις πιθανότητές της στα παιχνίδια με την Μπόρνμουθ εκτός έδρας και την Άστον Βίλα στο γήπεδό της, περιμένοντας παράλληλα κάποιο στραβοπάτημα της αντιπάλου της.
Τα ματς των δύο «μονομάχων» στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της Premier League:
37η Αγωνιστική
Άρσεναλ – Μπέρνλι
Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι
38η Αγωνιστική
Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ
Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα