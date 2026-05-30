Ο Άρνε Σλοτ «τελειώνει» από τη Λίβερπουλ άμεσα και οι «reds» έχουν ήδη στρέψει την προσοχή τους σε ένα νέο πρόσωπο.

«Έσκασε» η βόμβα στη Λίβερπουλ, αφού ήρθε επίσημα το άμεσο «διαζύγιο» με τον Άρνε Σλοτ.

Η διοίκηση των «reds», τελικά, αποφάσισε να μην συνεχίσει με τον Ολλανδό τεχνικό στον πάγκο της την επόμενη σεζόν.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Λίβερπουλ αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους με τον Σλοτ και μάλιστα, έχει ήδη στρέψει την προσοχή της στον επόμενο στόχο της, για τη διαδοχή στην τεχνική της ηγεσία.

🚨🚨 EXCLUSIVE: ARNE SLOT AND LIVERPOOL TO PART WAYS WITH IMMEDIATE EFFECT. 💣



It’s over between the Dutch manager and Liverpool after end of the season review. 👋🏼



Andoni Iraola, clear favorite to take over as next #LFC head coach. pic.twitter.com/8VIz644RFi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026

Συγκεκριμένα, αυτό το πρόσωπο δεν είναι άλλος από τον Άντονι Ιραόλα. Ο Βάσκος τεχνικός ξεχώρισε στην Αγγλία, κατά την παρουσία του στον πάγκο της Μπόρνμουθ, με αποτέλεσμα να είναι πια ο πρώτος στόχος για την επόμενη μέρα των «reds».

Υπενθυμίζουμε πως ο Άρνε Σλοτ κάθισε στον πάγκο της Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2024, διαδεχόμενος τον Γιούργκεν Κλοπ. Την πρώτη του χρονιά κατέκτησε την Premier League, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και έτσι, ήρθε το «διαζύγιο».