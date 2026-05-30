«Έσκασε» η βόμβα στη Λίβερπουλ, αφού ήρθε επίσημα το άμεσο «διαζύγιο» με τον Άρνε Σλοτ.
Η διοίκηση των «reds», τελικά, αποφάσισε να μην συνεχίσει με τον Ολλανδό τεχνικό στον πάγκο της την επόμενη σεζόν.
Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Λίβερπουλ αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους με τον Σλοτ και μάλιστα, έχει ήδη στρέψει την προσοχή της στον επόμενο στόχο της, για τη διαδοχή στην τεχνική της ηγεσία.
Συγκεκριμένα, αυτό το πρόσωπο δεν είναι άλλος από τον Άντονι Ιραόλα. Ο Βάσκος τεχνικός ξεχώρισε στην Αγγλία, κατά την παρουσία του στον πάγκο της Μπόρνμουθ, με αποτέλεσμα να είναι πια ο πρώτος στόχος για την επόμενη μέρα των «reds».
Υπενθυμίζουμε πως ο Άρνε Σλοτ κάθισε στον πάγκο της Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2024, διαδεχόμενος τον Γιούργκεν Κλοπ. Την πρώτη του χρονιά κατέκτησε την Premier League, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και έτσι, ήρθε το «διαζύγιο».