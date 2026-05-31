Ο Άντονι Ιραόλα είναι ο Νο.1 στόχος της Λίβερπουλ, ενώ ξεκίνησαν όλα από την Κύπρο και την ΑΕΚ Λάρνακας.

Η Λίβερπουλ είναι σε αναζήτηση προπονητή. Ο Άρνε Σλοτ, μετά από μία σεζόν, που δεν κύλησε με τον ιδανικό τρόπο είπε «αντίο» από το Μέρσεϊσαϊντ! Ποιος θα είναι ο «διάδοχός» του; Όλα δείχνουν ότι ο Άντονι Ιραόλα έχει ξεκάθαρο προβάδισμα.

Εδώ και αρκετό καιρό έχει γίνει γνωστό πως ο Ισπανός τεχνικός θα πει «αντίο» από την Μπόρνμουθ.

Μία ομάδα που μπόρεσε να την «απογειώσει» και την «έστειλε» για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη!

🚨💣 Andoni Iraola, set to become the next Liverpool manager as revealed earlier today!



The negotiations will move forward quickly to get it done with formal steps but #LFC decision made…



…Iraola will be the next manager. 🛑🔜 pic.twitter.com/r4K1xRnxDP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026

Οι διαδικασίες έχουν «τρέξει» και εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου ο Άντονι Ιραόλα θα κάνει το «μεγάλο βήμα».

Για έναν προπονητή αρκετά «φρέσκο», που ξεκίνησε τη νέα του καριέρα, μετά από αυτή του ποδοσφαιριστή, πριν από οκτώ χρόνια.

Και μάλιστα, η «αφετηρία» του έγινε σε μία χώρα, που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα πάρα πολύ καλά.

Μέσα σε λίγες ημέρες η Premier League έμεινε με ένα… πρωτάθλημα στους πάγκους της! Σαν «βόμβα» έσκασε η αποχώρηση του Άρνε Σλοτ, με την Premier League να «χάνει» και την προτελευταία ομάδα, που είχε πρωτάθλημα στον πάγκο της!

Η πρώτη ομάδα που εμπιστεύτηκε τον Άντονι Ιραόλα ήταν η ΑΕΚ Λάρνακας! Κι όμως, μπορεί πολλοί να μην το γνωρίζουν, αλλά η αρχή του Ισπανού τεχνικού έγινε στην Κύπρο.

Το καλοκαίρι του 2018 ανάλαβε τα ηνία του κλαμπ και μπόρεσε στο μικρό χρονικό διάστημα που έμεινε να κερδίσει ένα τρόπαιο και την «είσοδο» στους ομίλους του Europa League.

Tremenda oportunidad para Andoni Iraola dirigiendo a un trasatlántico como el Liverpool.



Su evolución en los banquillos:

AEK Larnaca 🇨🇾

Mirandés 🇪🇸

Rayo Vallecano 🇪🇸

Bournemouth 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/J7MxHZZn5H — Selección-Rojita (@SeleccionRojita) May 30, 2026

Απέναντι στον ΑΠΟΕΛ είχε καταφέρει να κατακτήσει το Super Cup στη διαδικασία των πέναλτι! Ωστόσο, τον Γενάρη του επόμενου έτους οι δύο πλευρές «χώρισαν» τους δρόμους τους.

Τα χρόνια πέρασαν και ο Άντονι Ιραόλα είναι έτοιμος για το πρώτο του μεγάλο βήμα, ενώ όλα ξεκίνησαν από την ΑΕΚ Λάρνακας και μία «αφετηρία» που ελάχιστοι θα τη θυμούνται!