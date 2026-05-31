Η Λίβερπουλ είναι σε αναζήτηση προπονητή. Ο Άρνε Σλοτ, μετά από μία σεζόν, που δεν κύλησε με τον ιδανικό τρόπο είπε «αντίο» από το Μέρσεϊσαϊντ! Ποιος θα είναι ο «διάδοχός» του; Όλα δείχνουν ότι ο Άντονι Ιραόλα έχει ξεκάθαρο προβάδισμα.
Εδώ και αρκετό καιρό έχει γίνει γνωστό πως ο Ισπανός τεχνικός θα πει «αντίο» από την Μπόρνμουθ.
Μία ομάδα που μπόρεσε να την «απογειώσει» και την «έστειλε» για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη!
Οι διαδικασίες έχουν «τρέξει» και εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου ο Άντονι Ιραόλα θα κάνει το «μεγάλο βήμα».
Για έναν προπονητή αρκετά «φρέσκο», που ξεκίνησε τη νέα του καριέρα, μετά από αυτή του ποδοσφαιριστή, πριν από οκτώ χρόνια.
Και μάλιστα, η «αφετηρία» του έγινε σε μία χώρα, που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα πάρα πολύ καλά.
Η πρώτη ομάδα που εμπιστεύτηκε τον Άντονι Ιραόλα ήταν η ΑΕΚ Λάρνακας! Κι όμως, μπορεί πολλοί να μην το γνωρίζουν, αλλά η αρχή του Ισπανού τεχνικού έγινε στην Κύπρο.
Το καλοκαίρι του 2018 ανάλαβε τα ηνία του κλαμπ και μπόρεσε στο μικρό χρονικό διάστημα που έμεινε να κερδίσει ένα τρόπαιο και την «είσοδο» στους ομίλους του Europa League.
Απέναντι στον ΑΠΟΕΛ είχε καταφέρει να κατακτήσει το Super Cup στη διαδικασία των πέναλτι! Ωστόσο, τον Γενάρη του επόμενου έτους οι δύο πλευρές «χώρισαν» τους δρόμους τους.
Τα χρόνια πέρασαν και ο Άντονι Ιραόλα είναι έτοιμος για το πρώτο του μεγάλο βήμα, ενώ όλα ξεκίνησαν από την ΑΕΚ Λάρνακας και μία «αφετηρία» που ελάχιστοι θα τη θυμούνται!