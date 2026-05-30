Άρνε Σλοτ και Λίβερπουλ θα συνεχίσουν σε διαφορετικούς «δρόμους». Η φετινή σεζόν δεν κύλησε με τον καλύτερο τρόπο και αυτό έφερε την απομάκρυνση του Ολλανδού τεχνικού.
Κι όλα αυτά, ενώ πριν από μία σεζόν είχε καταφέρει να φτάσει στην κορυφή της Premier League. Ωστόσο, το περασμένο καλοκαίρι δαπανήθηκαν πολλά εκατομμύρια στην αγορά, ώστε να υπάρξει μία ανάλογη σεζόν.
Όμως, ουδέποτε οι «κόκκινοι» μπόρεσαν να δικαιολογήσουν τα χρήματα που δαπανήθηκαν σε σύγκριση με την εικόνα τους.
Γι’ αυτό και είχαμε το επίσημο «διαζύγιο», με τον Άντονι Ιραόλα, να είναι ο Νο.1 στόχος της Λίβερπουλ. Και όλα δείχνουν ότι σύντομα θα έχουμε και τις επίσημες εξελίξεις, γύρω από αυτό τον νέο τεχνικό της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ.
Η αποχώρηση του Άρνε Σλοτ φέρνει την Premier League σε μία «ιδιαίτερη» συνθήκη, καθώς μέσα σε ελάχιστες μέρες είδε επτά πρωταθλήματα να «χάνονται»!
Μονάχα ένα πρωτάθλημα στους… πάγκους της Premier League
Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά οι περισσότεροι προπονητές που είναι στους πάγκους της Premier League δεν έχουν «γευτεί» ένα πρωτάθλημα!
Για την ακρίβεια, πλέον υπάρχει μόνο ένας τεχνικός που έχει φτάσει στην κορυφή τουλάχιστον μία φορά στην καριέρα του. Ποιος είναι αυτός;
Ο Μικέλ Αρτέτα! Ο Ισπανός προπονητής, μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα και μέσα σε λίγες μέρες έμεινε… μόνος!
Πριν τον Άρνε Σλοτ έγινε γνωστό πως οι περισσότερες Premier League θα πουν «αντίο» στο τέλος της σεζόν! Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έζησε ονειρικές στιγμές στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας έξι πρωταθλήματα, στα εννέα χρόνια παρουσίας του.
Ωστόσο, είπε «αντίο» με τον Έντσο Μαρέσκα να είναι πιθανότατα και ο «διάδοχός» του και την Premier League να «χάνει» και επτά πρωταθλήματα σε χρόνο-μηδέν…