Σαν «βόμβα» έσκασε η αποχώρηση του Άρνε Σλοτ, με την Premier League να «χάνει» και την προτελευταία ομάδα, που είχε πρωτάθλημα στον πάγκο της!

Άρνε Σλοτ και Λίβερπουλ θα συνεχίσουν σε διαφορετικούς «δρόμους». Η φετινή σεζόν δεν κύλησε με τον καλύτερο τρόπο και αυτό έφερε την απομάκρυνση του Ολλανδού τεχνικού.

Κι όλα αυτά, ενώ πριν από μία σεζόν είχε καταφέρει να φτάσει στην κορυφή της Premier League. Ωστόσο, το περασμένο καλοκαίρι δαπανήθηκαν πολλά εκατομμύρια στην αγορά, ώστε να υπάρξει μία ανάλογη σεζόν.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

Όμως, ουδέποτε οι «κόκκινοι» μπόρεσαν να δικαιολογήσουν τα χρήματα που δαπανήθηκαν σε σύγκριση με την εικόνα τους.

Γι’ αυτό και είχαμε το επίσημο «διαζύγιο», με τον Άντονι Ιραόλα, να είναι ο Νο.1 στόχος της Λίβερπουλ. Και όλα δείχνουν ότι σύντομα θα έχουμε και τις επίσημες εξελίξεις, γύρω από αυτό τον νέο τεχνικό της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ.

Η αποχώρηση του Άρνε Σλοτ φέρνει την Premier League σε μία «ιδιαίτερη» συνθήκη, καθώς μέσα σε ελάχιστες μέρες είδε επτά πρωταθλήματα να «χάνονται»!

BREAKING! Liverpool confirm Arne Slot will leave the club with immediate effect 🚨 pic.twitter.com/P9u1Ynqutb — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 30, 2026

Μονάχα ένα πρωτάθλημα στους… πάγκους της Premier League

Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά οι περισσότεροι προπονητές που είναι στους πάγκους της Premier League δεν έχουν «γευτεί» ένα πρωτάθλημα!

Για την ακρίβεια, πλέον υπάρχει μόνο ένας τεχνικός που έχει φτάσει στην κορυφή τουλάχιστον μία φορά στην καριέρα του. Ποιος είναι αυτός;

Following Arne Slot’s departure, Mikel Arteta is now the only manager in the Premier League that has won the title 🏆 pic.twitter.com/dNJNgwQWvb — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 30, 2026

Ο Μικέλ Αρτέτα! Ο Ισπανός προπονητής, μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα και μέσα σε λίγες μέρες έμεινε… μόνος!

Πριν τον Άρνε Σλοτ έγινε γνωστό πως οι περισσότερες Premier League θα πουν «αντίο» στο τέλος της σεζόν! Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έζησε ονειρικές στιγμές στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας έξι πρωταθλήματα, στα εννέα χρόνια παρουσίας του.

Ωστόσο, είπε «αντίο» με τον Έντσο Μαρέσκα να είναι πιθανότατα και ο «διάδοχός» του και την Premier League να «χάνει» και επτά πρωταθλήματα σε χρόνο-μηδέν…