Έχουμε δει πολλές φορές ομάδες να «χάνουν» σημαντικούς παίκτες τους και να «καταρρέουν». Η Μπόρνμουθ βίωσε κάτι ανάλογο.
Μέσα σε ένα διάστημα έξι μηνών είπε «αντίο» στους Ντιν Χούισεν, Αντουάν Σεμένιο, Μίλος Κέρκεζ, Ντάνκο Ουάταρα και Ίλια Ζαμπάρνι!
Κανείς θα περίμενε πως τα «κεράσια» θα περνούν ένα μεταβατικό στάδιο και θα έχουν μία δύσκολη αγωνιστική χρονιά στην Premier League.
Και ας μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και η ανακοίνωση πως ο Άντονι Ιραόλα θα πει «αντίο» στο τέλος της σεζόν.
Παρ’ όλα αυτά, η Μπόρνμουθ είχε μία ονειρική σεζόν. Μάλιστα, στο τέλος μπόρεσε να εξασφαλίσει την πρώτη της συμμετοχή στην Ευρώπη, αφού τερμάτισε στην έκτη θέση και θα είναι στη League Phase του Europa League!
Πώς τα κατάφερε αυτό; Με έναν δεύτερο γύρο βγαλμένο από τα πιο «τρελά» της όνειρα.
Όποια ομάδα και αν το προσπάθησε δεν μπόρεσε να κερδίσει την Μπόρνμουθ στο αγγλικό πρωτάθλημα ανεξάρτητα έδρας!
Κι όμως, αφού τα «κεράσια» έμειναν για 18 συνεχόμενα ματς χωρίς ήττα. Το καλύτερο σερί που είχε οποιαδήποτε ομάδα στα Top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Η ομάδα του Άντονι Ιραόλα άφησε πίσω της, τόσο την Άρσεναλ, όσο τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και κλαμπ όπως η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου και η Ίντερ.
Πλέον, η νέα σεζόν θα έχει ένα νέο «πρόσωπο» στον πάγκο της, αλλά και δεδομένα νέους παίκτες, αφού θα υπάρξουν προσθαφαιρέσεις.
Ωστόσο, η Μπόρνμουθ έδειξε πως ακόμα και μεγάλες «αλλαγές» να έρθουν μπορούν ταυτόχρονα να έρθουν και επιτυχίες…