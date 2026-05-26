Τι σεζόν και αυτή για την Μπόρνμουθ; Ο Άντονι Ιραόλα αποχωρεί από τα «κεράσια», αλλά τα «κεράσια» σίγουρα δεν θα τον ξεχάσουν!

Έχουμε δει πολλές φορές ομάδες να «χάνουν» σημαντικούς παίκτες τους και να «καταρρέουν». Η Μπόρνμουθ βίωσε κάτι ανάλογο.

Μέσα σε ένα διάστημα έξι μηνών είπε «αντίο» στους Ντιν Χούισεν, Αντουάν Σεμένιο, Μίλος Κέρκεζ, Ντάνκο Ουάταρα και Ίλια Ζαμπάρνι!

Κανείς θα περίμενε πως τα «κεράσια» θα περνούν ένα μεταβατικό στάδιο και θα έχουν μία δύσκολη αγωνιστική χρονιά στην Premier League.

Brighton = Conference League

Sunderland = Europa League

Bournemouth = Europa League



What a season for all three sides! 👏 pic.twitter.com/AWyB4DSiKY — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 24, 2026

Και ας μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και η ανακοίνωση πως ο Άντονι Ιραόλα θα πει «αντίο» στο τέλος της σεζόν.

Παρ’ όλα αυτά, η Μπόρνμουθ είχε μία ονειρική σεζόν. Μάλιστα, στο τέλος μπόρεσε να εξασφαλίσει την πρώτη της συμμετοχή στην Ευρώπη, αφού τερμάτισε στην έκτη θέση και θα είναι στη League Phase του Europa League!

Πώς τα κατάφερε αυτό; Με έναν δεύτερο γύρο βγαλμένο από τα πιο «τρελά» της όνειρα.

Another record-breaking season for this football club 📈 pic.twitter.com/NWtvP7BFZ9 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 26, 2026

Όποια ομάδα και αν το προσπάθησε δεν μπόρεσε να κερδίσει την Μπόρνμουθ στο αγγλικό πρωτάθλημα ανεξάρτητα έδρας!

Κι όμως, αφού τα «κεράσια» έμειναν για 18 συνεχόμενα ματς χωρίς ήττα. Το καλύτερο σερί που είχε οποιαδήποτε ομάδα στα Top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η ομάδα του Άντονι Ιραόλα άφησε πίσω της, τόσο την Άρσεναλ, όσο τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και κλαμπ όπως η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου και η Ίντερ.

Bournemouth end the season on an 18-game unbeaten run while securing European football 😮‍💨🍒



Quite the way for Andoni Iraola to sign off his final season with the Cherries 👏 pic.twitter.com/XojnBC1qtW — Match of the Day (@BBCMOTD) May 24, 2026

Πλέον, η νέα σεζόν θα έχει ένα νέο «πρόσωπο» στον πάγκο της, αλλά και δεδομένα νέους παίκτες, αφού θα υπάρξουν προσθαφαιρέσεις.

Ωστόσο, η Μπόρνμουθ έδειξε πως ακόμα και μεγάλες «αλλαγές» να έρθουν μπορούν ταυτόχρονα να έρθουν και επιτυχίες…