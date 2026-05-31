Τα δεδομένα για την περίπτωση του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ, μετά το «διαζύγιο» με τον Άρνε Σλοτ.

Μετά από μια απογοητευτική χρονιά, όπου η Λίβερπουλ τερμάτισε στην 5η θέση της Premier League με μόλις 60 βαθμούς, που αποτελεί την χειρότερη συγκομιδή της την τελευταία δεκαετία, η FSG αποφάσισε να απολύσει τον Άρνε Σλοτ.

Έτσι, μπήκε πρόωρο τέλος στη διετή θητεία του Ολλανδού τεχνικού που είχε διαδεχθεί τον Γιούργκεν Κλοπ το καλοκαίρι του 2024.

Λίγο πριν την απομάκρυνσή του, ο Σλοτ είχε εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον Κώστα Τσιμίκα, δηλώνοντας πως τον υπολογίζει για την προετοιμασία της ομάδας μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στη Ρόμα, ειδικά με φόντο την επικείμενη αποχώρηση του Άντι Ρόμπερτσον.

Ωστόσο, η απόλυση του Ολλανδού ανατρέπει τα δεδομένα, όσον αφορά το μέλλον του Έλληνα μπακ.

Αυτή η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ αφήνει τα πάντα ανοιχτά. Πάντως, ο Τσιμίκας δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα του Άνφιλντ, έως το καλοκαίρι του 2027.

Από εκεί και πέρα, όλα θα εξαρτηθούν από τον διάδοχο του Άρνε Σλοτ, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα είναι ο Αντόνι Ιραόλα.