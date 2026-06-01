Πολλές αλλαγές στους πάγκους της Premier League, με τους πρώτες τέσσερις «προπονητές του μήνα» να είναι χωρίς ομάδα!

Χωρίς καμία αμφιβολία ήταν μία από τις σεζόν με τις περισσότερες «αλλαγές» στους πάγκους της Premier League.

Πάρα πολλές ομάδες δεν συνεχίζουν με τους προπονητές που ξεκίνησαν τη σεζόν, ενώ από τη νέα αγωνιστική χρονιά θα έχουμε και καινούργια πρόσωπα.

Ωστόσο, αξίζει να ρίξουμε μία ματιά, σε όσους «κέρδισαν» το βραβείο του: «προπονητή του μήνα».

Arne Slot has written an emotional open letter to Liverpool fans following his departure from the club 🔴 pic.twitter.com/Z5TWJOjDJq — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 1, 2026

Θα «μιλήσουμε» για τους πρώτους τέσσερις που μπόρεσαν να «ξεχωρίσουν».

Η αρχή έγινε με τον Άρνε Σλοτ, αφού η Λίβερπουλ ξεκίνησε πολύ δυνατά τη σεζόν, με… φόρα απ’ το πρωτάθλημα του 2025.

Όμως, τα πράγματα στη συνέχεια δεν εξελίχθηκαν πολύ καλά. Πολλές φορές «ακούστηκαν» σενάρια, για μία πιθανή του αποχώρηση.

Enzo Maresca's best Chelsea moments after he LEAVES the club 🔥 pic.twitter.com/pshF25yBLL — Hayters TV (@HaytersTV) January 1, 2026

Για να γίνουν πραγματικότητα αυτά τα σενάρια έπρεπε να φτάσουμε στο τέλος της σεζόν, με τον Ολλανδό τεχνικό να μένει χωρίς ομάδα.

Τη «σκυτάλη» πήρε ο Όλιβερ Γκλάσνερ. Ο Αυστριακός τεχνικός είναι και αυτός που έχει «αλλάξει» για τα καλά την ιστορία της Κρίσταλ Πάλας.

In his final match as @CPFC manager, Oliver Glasner wins his third trophy 🏆 🏆 🏆 pic.twitter.com/9KVZmV8YbE — Premier League (@premierleague) May 27, 2026

Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος είχε ανακοινώσει πως θα πει «αντίο» στο τέλος της σεζόν και το έκανε με έναν «γλυκό» τρόπο, αφού φεύγει με το τρόπαιο του Conference League.

Τον Οκτώβριο ο Ρούμπεν Αμορίμ κατάφερε να είναι ο «προπονητής του μήνα».

Ωστόσο, έπειτα από λίγους μήνες ήρθε και το «διαζύγιό» του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Πορτογάλο τεχνικό να είναι ακόμα ελεύθερος στην αγορά.

Πάμε στον Νοέμβριο και τον Έντσο Μαρέσκα. Και ο Ιταλός τεχνικός λίγους μήνες, μετά την ατομική του διάκριση είπε «αντίο» από τον πάγκο της Τσέλσι.

Μέχρι και σήμερα παραμένει ελεύθερος, αλλά είναι το μεγάλο φαβορί, για να «διαδεχτεί» τον Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Τέσσερις διαφορετικοί προπονητές, οι πρώτοι «προπονητές του μήνα» στη σεζόν, ΟΛΟΙ ελεύθεροι. Ο καθένας για διαφορετικό λόγο, αλλά μάλλον το εν λόγω βραβείο δεν ήταν και πολύ… γούρικο.