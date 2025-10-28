Ο Μπάμπης Κωστούλας «άνοιξε» τα χαρτιά του, μιλώντας στο «The Athletic», για την Premier League, τον Ολυμπιακό και την Μπράιτον.

Λίγο πριν «χριστεί» για πρώτη φορά σκόρερ στην Premier League, ο Μπάμπης Κωστούλας έδωσε μία μεγάλη συνέντευξη στο «The Athletic», μιλώντας για όλα.

Ο ταλαντούχος επιθετικός αναφέρθηκε σε ένα από τα ποδοσφαιρικά του πρότυπα, τον Αγουέρο, ενώ παράλληλα, μίλησε και για το όνειρό του να παίξει στην Premier League, που έγινε πραγματικότητα.

Εκτός από αυτό, πάντως, ο Κωστούλας στάθηκε και σε ακόμα μία επιθυμία του, την οποία έχει καταφέρει ήδη να εκπληρώσει. Αυτή δεν είναι άλλη, από το να γίνει πρωταθλητής με τον Ολυμπιακό, την ομάδα που αγωνιζόταν και ο πατέρας του, Θανάσης.

Κάτι που πραγματοποίησε την περασμένη σεζόν, φτάνοντας στην κατάκτηση του νταμπλ στην Ελλάδα, έχοντας ήδη αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης, προσθέτοντας στη συλλογή του το τρόπαιο του Youth League.

Μεταξύ άλλων, ο Μπάμπης Κωστούλας τόνισε πως δεν θα σταματήσει να υποστηρίζει τους «ερυθρόλευκους», σε όλη του ζωή.

«Πάντα ήθελα να γίνω πρωταθλητής στην Ελλάδα με την ομάδα όπου έπαιζε ο πατέρας μου. Ποτέ δεν ένιωσα πίεση. Ήξερα ότι η ομάδα έπρεπε να κερδίσει το πρωτάθλημα. Ήμουν σίγουρος ότι αν έπαιζα θα είχα την ευκαιρία να το καταφέρω. Ήταν δύσκολο να αλλάξω τα πάντα, ήμουν εκεί πολλά χρόνια. Θα υποστηρίζω την ομάδα για όλη μου τη ζωή, αλλά σε έναν χρόνο στην πρώτη ομάδα έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Η ευκαιρία ήρθε για μένα για το επόμενο βήμα και έπρεπε να την εκμεταλλευτώ για το μέλλον μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας για το αν ένιωσε ποτέ πίεση στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο δύσκολο ήταν να πάρει την απόφαση να αποχωρήσει.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Κωστούλας:

Για τον Αγουέρο: «Παρακολουθούσα τη Μάντσεστερ Σίτι, μου άρεσε πολύ ο Αγουέρο. Είχαν κερδίσει πολλά τρόπαια, αλλά κυρίως παρακολουθούσα τον Αγουέρο. Επειδή, ως παιδί, έπαιζα πάντα με μεγαλύτερους. Και ήμουν πάντα κοντός, και αυτός ήταν κοντός επιθετικός. Έτσι, φανταζόμουν ότι ήμουν ο Αγουέρο. Έπαιρνε την μπάλα, γύριζε και σκόραρε. Είχε πολύ καλό σουτ.

Παρακολουθούσα την Premier League περισσότερο από άλλα πρωταθλήματα. Είναι στόχος για κάθε παίκτη. Ονειρευόμουν να έρθω στην Premier League. Απλώς δεν πίστευα ότι τα πράγματα θα γίνονταν τόσο γρήγορα».

Για το αν το «Μπάμπης» βγαίνει από το… Μπατιστούτα: «Αυτό είναι απλώς για πλάκα, ένα αστείο. Έχω δει τον Μπατιστούτα μόνο στο YouTube. Δεν τον θυμάμαι να παίζει. Αυτό ήταν πριν από την εποχή μου. Το όνομά μου (στα ελληνικά) είναι Χαράλαμπος, και το Μπάμπης προέρχεται από αυτό».

Για τον πατέρα του: «Τον παρακολουθούσα από το γήπεδο, αλλά τα περισσότερα χρόνια που έπαιζε, δεν είχα καν γεννηθεί. Έχω δει πολλές επαναλήψεις στην τηλεόραση. Το ποδόσφαιρο ήταν διαφορετικό τότε. Ήταν ένας δυνατός αμυντικός. Ήμουν περήφανος που τον έβλεπα».

Για το ότι είναι επιθετικός, ενώ ο πατέρας του και ο αδερφός του ήταν αμυντικός: «Πάντα παίζαμε ο ένας εναντίον του άλλου, με εμένα τον επιθετικό. Παίξαμε επίσης εναντίον του πατέρα μου, αλλά ήταν επιεικής μαζί μου όταν ήμουν παιδί. Ο παππούς μου από την πλευρά της μητέρας μου έπαιζε τοπικά στην Ελλάδα ως επιθετικός, οπότε ίσως να το πήραν από αυτόν».

Για το νέο βήμα που έκανε στη Μπράιτον: «Η Μπράιτον δίνει μια ευκαιρίες σε νεαρούς παίκτες και τους εξελίσσει. Τους γνώριζα. Δεν τους παρακολουθούσα παιχνίδι με παιχνίδι, αλλά είχα δει μερικά παιχνίδια. Επίσης, έπαιξαν στην Ευρώπη πριν από δύο χρόνια εναντίον μιας ελληνικής ομάδας (την ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League). Δεν ήξερα τίποτα για το Μπράιτον ως μέρος ή ότι είναι δίπλα στη θάλασσα. Όταν η συμφωνία πλησίασε, μου τα έδειξαν όλα. Οι εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικές. Περπατάω πολύ στην παραλία. Είναι ωραία».

Για το ποσό της μεταγραφής του: «Δεν το σκέφτομαι πολύ. Η Μπράιτον μου εμπιστεύτηκε αυτά τα χρήματα και είμαι έτοιμος να δείξω την αξία μου. Έχω αυτό το πάθος που δεν μπορώ να χάσω. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο για να κερδίσω».

Για τη θέση που αγωνίζεται: «Κυρίως πέρυσι, έπαιζα σαν δεύτερος επιθετικός. Μου αρέσει ίσως περισσότερο, μπορώ να βρίσκομαι και στις δύο θέσεις. Ο στόχος μου είναι να γίνω καλύτερος σε όλα, να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους που έχουμε θέσει αυτή τη σεζόν και να τα απολαύσω όλα, να παίξω πολλά παιχνίδια και, φυσικά, να σκοράρω. Γι’ αυτό είμαι εδώ, αυτό μου αρέσει περισσότερο, όπως σε κάθε επιθετικό».