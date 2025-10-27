Ο Τζέιμς Μίλνερ μπορεί τώρα να συνεργάζεται με τον Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον. Ωστόσο, πριν από αρκετά χρόνια είχε δει και τον πατέρα, Θανάση, εν δράσει!

Ποιος θα το περίμενε για τον Μπάμπη Κωστούλα; Στην πρώτη του εμφάνιση με αρκετό χρόνο συμμετοχής στην Premier League, κατάφερε να βρει δίχτυα στο Old Trafford!

Παρόλο που η Μπράιτον έχασε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (26/10, 4-2) για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης, αλλά ο Έλληνας επιθετικός θα θυμάται για πάντα αυτό το παιχνίδι.

Στο 90+2’, πήδηξε ψηλότερα απ’ όλους και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας έτσι το πρώτο του γκολ στην Αγγλία! Ένα τέρμα, που «κρύβει» και μία πάρα πολύ όμορφη ιστορία.

Αυτό αφορά τον άνθρωπο που του έδωσε την ασίστ. Ο Τζέιμς Μίλνερ, παραμένει το ίδιο παθιασμένος και αφοσιωμένος στα 39 του, αποδεικνύοντας ότι είναι «αγέραστος» στον χρόνο.

Μάλιστα, ήταν αυτός που εκτέλεσε το κόρνερ από το οποίο προήλθε το γκολ του Μπάμπη Κωστούλα! Τι είναι το πιο εντυπωσιακό σε αυτήν την ιστορία;

Πως ο Άγγλος ποδοσφαιριστής είχε παίξει αντίπαλος με τον πατέρα του νυν συμπαίκτη του πριν από 21 χρόνια!

Η αποβολή του Θανάση Κωστούλα και ο νεαρός Μίλνερ

Το 2004 ο Ολυμπιακός είχε φτάσει στους «16» του Κυπέλλου UEFA. Το εμπόδιό του ήταν η Νιούκαστλ, η οποία και τον απέκλεισε με δύο νίκες. Μία ομάδα, που είχε πολλά «αστέρια» στο δυναμικό της.

Ανάμεσα σε όλους τους ποδοσφαιριστές της υπήρχε και ένας πολύ ελπιδοφόρος παίκτης. Αυτός ήταν ο Τζέιμς Μίλνερ, που τότε έκανε τα πρώτα του βήματα στην ποδοσφαιρική του καριέρα του!

Στους «ερυθρολεύκους» εκείνη την εποχή προφανώς ήταν και ο Θανάσης Κωστούλας! Ωστόσο, οι δύο τους δεν… συναντήθηκαν ποτέ την ίδια ώρα στον αγωνιστικό χώρο.

Πώς έγινε αυτό; Ο Τζέιμς Μίλνερ μπορεί να έπαιξε και στις δύο αναμετρήσεις, αλλά στο πρώτο ματς ο αμυντικός των Πειραιωτών είδε την κόκκινη κάρτα στο 44ο λεπτό!

Μέχρι εκείνο το σημείο, ο Άγγλος ποδοσφαιριστής δεν είχε περάσει στον αγώνα, ενώ στη ρεβάνς, ο Θανάσης Κωστούλας «κουβαλούσε» την τιμωρία του.

Μπορεί οι δύο τους να μην… βρέθηκαν face-to-face στο ματς, αλλά ο νυν παίκτης της Μπράιτον είχε την πρώτη γνωριμία με την οικογένεια του Μπάμπη!

Και ήταν ο άνθρωπος, που τον «βοήθησε» στο πρώτο του γκολ, με τη φανέλα των «γλάρων».

Μία ιστορία, που μόνο ο αθλητισμός μάς χαρίζει…