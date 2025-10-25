Μπορεί ο Μπάμπης Κωστούλας να έχει φύγει από τον Ολυμπιακό, αλλά οι πρώην συμπαίκτες του, «πανηγύρισαν» το γκολ που πέτυχε απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ο Μπάμπης Κωστούλας έζησε μία ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του! Πέτυχε το πρώτο του γκολ, με την Μπράιτον, αλλά και στην Premier League μέσα στο Old Trafford!

Κι όμως, ο Έλληνας επιθετικός στο ματς των «γλάρων» απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (25/10, 4-2) με μία κεφαλιά-δυναμίτη μπόρεσε να δει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Μπορεί η ομάδα του να μην πήρε τη νίκη, αλλά σίγουρα δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτήν την αναμέτρηση.

«Τρελάθηκε» ο Χιούρτζελερ, «αγχώθηκε» ο Αμορίμ: Όταν ο Κωστούλας σκόραρε στο Old Trafford! (video) Τι στιγμή για τον Μπάμπη Κωστούλα! Σκόραρε μέσα στο Old Trafford, για το πρώτο του γκολ στην Premier League και ανάγκασε να φέρει τις επικές αντιδράσεις των Φαμπιάν Χιούρτζελερ και Ρούμπεν Αμορίμ!

Το ίδιο και οι πρώην συμπαίκτες του, που το… χάρηκαν με την ψυχή τους! Μπορεί ο 18χρονος ποδοσφαιριστής να έφυγε από τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι, αλλά έχει κρατήσει καλές επαφές με όλους.

Άλλωστε, αυτό φάνηκε στα social media. Ο Ροντινέι σχολίασε στο Instagram: «Μπράβο, το αξίζεις! Συνέχισε έτσι, μ@λ@κ@».

BABIS FINDS THE BACK OF THE NET! 😅 pic.twitter.com/4Y6bU04Eqx — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 25, 2025

Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Μουζακίτης ανέβασε ένα βίντεο, με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κωστούλα και το «συνόδευσε» με διάφορα emojis.

Παράλληλα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έγραψε σε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Το πρώτο από τα πολλά…»

Δείτε παρακάτω τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού: