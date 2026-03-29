Τελικά, η Τότεναμ θα προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία, με τον Ίγκορ Τούντορ να λέει «αντίο» μετά από 44 ημέρες απ’ την πρόσληψή του.
Τα αποτελέσματα των Λονδρέζων είναι απογοητευτικά. Είναι στη 17η θέση της Premier League και «φλερτάρουν» περισσότερο από ποτέ με τον υποβιβασμό.
Στο Champions League αποκλείστηκαν από το πρώτο ματς της φάσης των «16» και γι’ αυτό αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Κροάτη τεχνικό.
Η αλήθεια είναι πως ο 47χρονος προπονητής δυσκολεύτηκε αρκετά και λέει «αντίο», αφήνοντας πίσω του ένα «μαύρο ρεκόρ».
Για την ακρίβεια, η «εμπειρία» του στην Αγγλία, έγινε πιο «ζόρικη» και από εκείνη στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ!
Η Premier League πήρε τη «σκυτάλη» απ’ την Ελλάδα
Το καλοκαίρι του 2015, οι Θεσσαλονικείς αποφάσισαν να φέρουν τον Ίγκορ Τούντορ στη συμπρωτεύουσα. Ωστόσο, το «διαζύγιο» ήρθε έπειτα από λίγους μήνες.
Οι δύο πλευρές αποφάσισαν τον Μάρτη του 2016 να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους. Σε ένα «αντίο» μετά από 45 παιχνίδια κοινής πορείας.
Μέχρι πρότινος το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν αυτό που είχε «ζορίσει» περισσότερο από κάθε άλλο τον Κροάτη τεχνικό.
Ναι μεν, σε σχέση με την Τουρκία, την Ιταλία, τη Γαλλία, αλλά και την Κροατία έμεινε πιο λίγο στα μέρη μας, αλλά τα στατιστικά «δείχνουν» κάτι ενδιαφέρον.
Οι 10 νίκες ήταν οι λιγότερες που είχε σε κάποιο πρωτάθλημα στην καριέρα του, ενώ οι 1.52 βαθμοί ανά ματς οι λιγότεροι που είχε.
Παρ’ όλα αυτά, μετά το «διαζύγιό» του από την Τότεναμ όλα άλλαξαν. Από την αρχή είχε γίνει γνωστό πως την ανάλαβε μέχρι το τέλος της σεζόν. Όμως, η συμφωνία «έσπασε», γιατί δεν είχε ούτε μία νίκη στο αγγλικό πρωτάθλημα ενώ «μάζεψε» μονάχα 0.20 πόντους ανά ματς!
Με την Premier League να παίρνει τη «σκυτάλη» από το ελληνικό πρωτάθλημα, έστω και σε αυτό το μικρό δείγμα γραφής.
