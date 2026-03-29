O Ίγκορ Τούντορ τα βρήκε… σκούρα και η Premier League πήρε τη «σκυτάλη» από την Ελλάδα, για τον λάθος λόγο!

Τελικά, η Τότεναμ θα προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία, με τον Ίγκορ Τούντορ να λέει «αντίο» μετά από 44 ημέρες απ’ την πρόσληψή του.

Τα αποτελέσματα των Λονδρέζων είναι απογοητευτικά. Είναι στη 17η θέση της Premier League και «φλερτάρουν» περισσότερο από ποτέ με τον υποβιβασμό.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

Στο Champions League αποκλείστηκαν από το πρώτο ματς της φάσης των «16» και γι’ αυτό αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Κροάτη τεχνικό.

Η αλήθεια είναι πως ο 47χρονος προπονητής δυσκολεύτηκε αρκετά και λέει «αντίο», αφήνοντας πίσω του ένα «μαύρο ρεκόρ».

Για την ακρίβεια, η «εμπειρία» του στην Αγγλία, έγινε πιο «ζόρικη» και από εκείνη στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ!

Η συμφωνία με την Τότεναμ συνεχίζει τη «συνήθεια» που έχει ο Τούντορ απ' τον ΠΑΟΚ και μετά!

Η Premier League πήρε τη «σκυτάλη» απ’ την Ελλάδα

Το καλοκαίρι του 2015, οι Θεσσαλονικείς αποφάσισαν να φέρουν τον Ίγκορ Τούντορ στη συμπρωτεύουσα. Ωστόσο, το «διαζύγιο» ήρθε έπειτα από λίγους μήνες.

Οι δύο πλευρές αποφάσισαν τον Μάρτη του 2016 να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους. Σε ένα «αντίο» μετά από 45 παιχνίδια κοινής πορείας.

Μέχρι πρότινος το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν αυτό που είχε «ζορίσει» περισσότερο από κάθε άλλο τον Κροάτη τεχνικό.

🚨 BREAKING: Igor Tudor leaves Tottenham with immediate effect. pic.twitter.com/6W7N8hKdfZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2026

Ναι μεν, σε σχέση με την Τουρκία, την Ιταλία, τη Γαλλία, αλλά και την Κροατία έμεινε πιο λίγο στα μέρη μας, αλλά τα στατιστικά «δείχνουν» κάτι ενδιαφέρον.

Οι 10 νίκες ήταν οι λιγότερες που είχε σε κάποιο πρωτάθλημα στην καριέρα του, ενώ οι 1.52 βαθμοί ανά ματς οι λιγότεροι που είχε.

Παρ’ όλα αυτά, μετά το «διαζύγιό» του από την Τότεναμ όλα άλλαξαν. Από την αρχή είχε γίνει γνωστό πως την ανάλαβε μέχρι το τέλος της σεζόν. Όμως, η συμφωνία «έσπασε», γιατί δεν είχε ούτε μία νίκη στο αγγλικό πρωτάθλημα ενώ «μάζεψε» μονάχα 0.20 πόντους ανά ματς!

Με την Premier League να παίρνει τη «σκυτάλη» από το ελληνικό πρωτάθλημα, έστω και σε αυτό το μικρό δείγμα γραφής.

Igor Tudor's Premier League results as Tottenham manager:



◉ L 1-4 vs. Arsenal

◉ L 2-1 vs. Fulham

◉ L 1-3 vs. Crystal Palace

◉ D 1-1 vs. Liverpool

◉ L 0-3 vs. Nottingham Forest



Just one point from five games. 👀 https://t.co/hAKe9EkZ7s — Squawka (@Squawka) March 29, 2026

