Τελικά, ο Ίγκορ Τούντορ θα είναι ο «διάδοχος» του Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ. Σε ένα deal, που θα συνεχίσει και τη «συνήθεια» που απέκτησε απ’ τον ΠΑΟΚ και έπειτα.

Ο Ίγκορ Τούντορ όλα δείχνουν πως θα είναι ο «διάδοχος του Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ.

Οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει πολύ τις συζητήσεις μεταξύ τους και το μόνο που απομένει είναι να έρθουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Ωστόσο, ο Κροάτης τεχνικός είπε «ναι» σε μία θέση με «ημερομηνία λήξης». Συγκεκριμένα, οι Λονδρέζοι από την αρχή κοίταζαν για έναν προπονητή, που θα αναλάβει μέχρι το τέλος της σεζόν.

Έπειτα το καλοκαίρι θα καθίσουν ξανά στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων για να δουν τις επιλογές τους.

Επομένως, αυτό το deal συνεχίζει και τη «συνήθεια» του Ίγκορ Τούντορ, που έχει από τον ΠΑΟΚ και μετά.

Ποιο είναι αυτό; Το γεγονός, πως δεν έχει «κλείσει» σε καμία από τις ομάδες του, έναν ολόκληρο χρόνο.

Η «συνήθεια» του Τούντορ

Κι όμως, αρκεί να δούμε από την αρχή την καριέρα του. Πάμε στο 2015, όταν και ήρθε στα μέρη μας για τον ΠΑΟΚ. Τότε, αν και ξεκίνησε τη σεζόν 2015-16 δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει, αφού είπε «αντίο» τον Μάρτη της ίδιας αγωνιστικής χρονιάς.

Επόμενος σταθμός του ήταν η Τουρκία. Τόσο στην Καραμπουκσπόρ, όσο και στη Γαλατάσαραϊ δεν μπόρεσε να αντέξει πάνω από λίγους μήνες.

Στη συνέχεια υπήρξε μία διπλή θητεία στην Ουντινέζε, όμως, έμεινε στον πάγκο του κλαμπ για τέσσερα και 21 ματς αντίστοιχα!

Το 2020 επέστρεψε στη Χάιντουκ Σπλιτ. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να αλλάξει χρονιά στο κλαμπ της πατρίδας του.

Την ίδια χρονιά ήρθε η δουλειά ως βοηθός προπονητή στη Γιουβέντους. Όμως, στη «γηραιά κυρία» έμεινε από τον Αύγουστο του 2020 έως και τον Μάιο του 2021.

Τότε, του δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψει ως πρώτος προπονητής στην Ελλάς Βερόνα, αλλά έπειτα από οκτώ μήνες και 36 ματς είπε «αντίο».

Μοναδική ομάδα που έφτασε κοντά στο να «κλείσει» έναν ολόκληρο χρόνο ήταν η Μαρσέιγ. Όμως, η ανακοίνωσή του ήρθε στις 4 Ιουλίου του 2022 και το «αντίο» στις 30 Μαΐου της επόμενης χρονιάς.

Επόμενος σταθμός ξανά η Ιταλία, όπου εργάστηκε σε Λάτσιο και Γιουβέντους για τρεις και επτά μήνες αντίστοιχα!

Η νέα του «πρόκληση» ακούει στο όνομα: Τότεναμ. Με τα «σπιρούνια» να έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα συνεχίσει μετά το πέρας της σεζόν.

Επομένως, η «συνήθειά» του θα συνεχιστεί για ακόμα μία φορά.